البوابة - لكل فرد سمات شخصية وميول ومهارات مختلفة تحدد الوظيفة التي تناسبه، وهناك وظائف لجميع أنواع الناس تقريبًا هذه الأيام. أذن لماذا ترضى بوظيفة لا تمنحك السعادة وتسبب لك التوتر والضغط؟ تعال نتعرف على الوظيفة الأنسب لك والتي تتماشى مع شخصيتك.

شخصيتك يمكن أن تحدد نوع الوظيفة الملائمة لك

1. شخصية العملي

هل تعتبر نفسك شخص واقعي يحب التعامل مع الأشياء الملموسة وانجاز الأعمال بيديك بشكل خاص، أنت شخص موهوب لذلك ننصحك بالعمل مع النباتات أو الحيوانات أو الآلات. يمكنك أن تصبح طبيبًا بيطريًا أو مهندساً زراعياً أو طباخاً ماهراً أو أي شيء يتضمن الجانب الميكانيكي والعملي.

2. شخصية القارئ

إذا كنت تحب القراءة وكتابة الخواطر اكثر من الاستماع، وتحب وضع الاستراتيجيات وحل المشاكل فنحن ننصحك باختيار مهن ترتبط بالدراسات والتحليل مثل الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين والمحللين السياسيين وربما كتابة النظريات والمؤلفات.

3. شخصية المبدع

هل لديك شغف قوي للدراما والفن والموسيقى والرقص ـ أنت صاحب شخصية إبداعية فنية، لذلك لا تجلس في مكتبك منعزلة، وانطلق الى عالم الشهرة، حاول البحث عن مهن تتطلب استغلال مواهبك الفنية مثل التمثيل، والاعمال الادائية والمسرح والمعارض الفنية، وكذلك السوشال ميديا فالكثير من نجوم منصات التواصل الاجتماعي يملكون شخصيات مبدعة.

4. شخصية الطيب

إذا كنت تهتم بمساعدة الناس أو الحيوانات أو حتى النباتات ، فعليك أن تبحث في وظائف مثل الطب والتمريض والتدريس، والتطوع في المنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا أن تكون مستشارًا رائعًا.

5. شخصية المحاور

اذا كنت تملك موهبة قيادة أو إقناع الناس، فأنت محظوظ للغاية، استثمر هذه الموهبة في الأعمال أو الوظائف التي تتطلب مهاراتك القيادية. يمكنك أن تعمل في مجال التسويق والتحفيز والسياسية أيضاً.

6. شخصية المدقق

اذا كنت تحب التنظيم والترتيب والروتين فأنت شخصية مناسبة جداً للعمل في المكاتب والوظائف المكتبية التي تحتاج الى دقة وترتيب مثل كتابة السجلات وإدخال البيانات والمعلومات والأرقام بطريقة منهجية.

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