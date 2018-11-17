شراب الشوكولاته السريع
شراب الشوكولاته السريع
هذه الشوكولاتة الساخنة المصنوعة منزليًا هي فكرة رائعة لموسم العطلات! ضعي المكونات على شكل طبقات في جرة زجاجية مع القليل من المارشميلو.
المكونات
6 ملاعق طعام من البودرة المسحوقة
6 ملاعق طعام من الحليب المجفف
6 ملاعق طعام من مسحوق السكر
3 ملاعق طعام من مسحوق الكاكاو
ملعقتان كبيرتان من رقائق شوكولاتة الحليب
ملعقتان كبيرتان من الحلوى ، مقطعة إلى قطع صغيرة
½ كوب من المارشميلو
الطريقة:
توضع المكونات على شكل طبقات الكريمة المجففة، الحليب المجفف ، السكر البودرة، ومسحوق الكاكاو في قعر الجرة. ثم تضاف رقائق الشوكولاتة والحلوى والمارشميلو الصغيرة في الأعلى. يغلق باحكام وتضاف لاصقة بالمكونات اذا رغبت في ذلك.
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