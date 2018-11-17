شراب الشوكولاته السريع

هذه الشوكولاتة الساخنة المصنوعة منزليًا هي فكرة رائعة لموسم العطلات! ضعي المكونات على شكل طبقات في جرة زجاجية مع القليل من المارشميلو.

المكونات

6 ملاعق طعام من البودرة المسحوقة

6 ملاعق طعام من الحليب المجفف

6 ملاعق طعام من مسحوق السكر

3 ملاعق طعام من مسحوق الكاكاو

ملعقتان كبيرتان من رقائق شوكولاتة الحليب

ملعقتان كبيرتان من الحلوى ، مقطعة إلى قطع صغيرة

½ كوب من المارشميلو

الطريقة:

توضع المكونات على شكل طبقات الكريمة المجففة، الحليب المجفف ، السكر البودرة، ومسحوق الكاكاو في قعر الجرة. ثم تضاف رقائق الشوكولاتة والحلوى والمارشميلو الصغيرة في الأعلى. يغلق باحكام وتضاف لاصقة بالمكونات اذا رغبت في ذلك.