شراب الميرمية للتخسيس

تتميّز الميرمية بغناها بالعناصر الغذائية والفيتامينات، حيث يتم عادة استهلاك كميّات قليلة من الميرمية، وعليه فإنّ الكمية التي تزوّدنا بها من السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، والبروتين، وقليل من الألياف، وفي هذا المقال نقدم لكم شراب الزعتر للتخسيس:

مقادير شراب الميرمية للتخسيس:

- ماء مغلي

- سكر "حسب الرغبة"

- أوراق ميرمية

طريقة تحضير شراب الميرمية للتخسيس:

- يتم وضع أوراق الميرمية في كوب من الماء المغليّ.

- وتتم إضافة السكر حسب الرغبة.

- ثمّ يُترك ليبرد قليلاً ويصبح فاتراً ويتمّ شربه.

القيمة الغذائية للميرمية:

تحتوي كل 100 غرام من الميرمية على: 315 سعراً حرارياً.

13 غراماً من مجموع الدهون.

1.9 غرامات من الدهون غير المشبعة الأحادية.

7 وحدات دولية من الدهون المشبعة.

1.8 غرام من الدهون غير المشبعة.

1.070 مللغراماً من البوتاسيوم.

0 ملغرام من الكوليسترول.

11 ملغراماً من الصوديوم.

40 وحدة دولية من الألياف.

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