4 طرق لتخسيس البطن والأرداف

إنّ وصفات تخسيس دهون البطن والأرداف تؤثّر بشكل إيجابي لشّد البطن

إنّ وصفات تخسيس دهون البطن والأرداف تؤثّر بشكل إيجابي لشّد البطن من جميع الترهلات نتيجة الدهون المتجمعة فيه وفي الأرداف أيضاً، حيث إنّ امتلاء منطقة البطن والأرداف تدلّ على الوزن الزائد وينبغي على الشخص اتباع حمية غذائية، والتقليل من تناول الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية، واستبدالها بالأغذية التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية وبشكل منتظم، مع التنويع بأشكال وأنواع الرياضة المختلفة، كالمشي، والركض، وتمارين البطن والأرداف المخلفة.

طرق لتخسيس البطن والأرداف:

1- ينصح بتناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر والنعناع مع قشر الرمان والقليل من الزنجبيل، يتم يشرب هذا الخليط بعد تناول الوجبة الغذائية، وينصح بعدم تحلاية هذا الخليط بإضافة القليل من السكر، يعتبر هذا الخليط فعال وجيد في التخلص من دهون البطن والأرداف، حيث تظهر النتيجة ويشعر بها الشخص في غضون عشرة أيام.

2- استخدام القليل من إكليل الجبل والميرامية بالإضافة إلى أعشاب البابونج، عن طريق وضع القليل من هذة الأعشاب مع بعضها في إبريق ماء صغير، ويتمّ شرب ثلاثة أكواب من هذا الخليط بشكل يومي، وقبل تناول أي وجبة، ويفضل عدم تحلية هذا الخليط بالسكر، يعتبر هذا الخليط ذات نتائج مذهلة ومرضية، حيث يعمل على إحساس الشخص بالشبع، وعلى سد الشهية لدى الشخص.

3- استخدام ملعقتين من الشاي الأسود أو الشاي الأخضر مع نصف ليمونة كاملة، ويتم نقع هذة المكونات في كأس من الماء الحار، وتترك منقوعة طوال الليل، ومن ثم يتم شربها في صباح اليوم التالي وعلى الريق، وينصح بعدم إضافة السكر على هذا الخليط، فهو يعتبر وسيلة فعالة وسريعة لتخسيس منطقة البطن والأرداف بشكل ملحوظ.

4- استخدام قشر الرمان المطحون مع العسل، ويتم تناوله في الصباح وعلى الريق، في آخر أيام الدورة الشهرية، حيث يعمل هذا الخليط على تخسيس الدهون في منطقة البطن والأرداف وبشكل كبير، إضافة على ذلك يعمل على تنظيف الرحم بصورة جيدة، ويعتبر مفيد جداً للمعدة والأمعاء معاً.

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