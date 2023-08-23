يصادف يوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، وهو يوم مميز ومخصص للاحتفال بإنجازات ودور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعتبر فرصة ذهبية لتكريمها والاعتراف بإسهاماتها في مجتمعها وتطور بلادها.
ويتم الاحتفال بهذه المناسبة عن طريق تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتعليم والصحة والاقتصاد والثقافة وغيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة أحيانًا وعلى الجهود المبذولة لتحقيق المساواة وتمكينها في مختلف المجالات.
شعار يوم المرأة الإماراتية 2023
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام، حيث يتم تعريف المجتمع بقوة المرأة والتحديات التي تمكنت من تجاوزها، والإعتراف بمدى أهمية مشاركتها الوطنية والسياسية والأقتصادية، حيث تشغل المرأة الإمارتية الكثير من المنصاب المميزة والمهمة.
وتم اختيار شعار يوم المرأة الإمارتية لعام 2023 "نتشارك للغد" تماشياً مع هذا الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الشعار الذي يمثل الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الأقليمي والمحلي والعالمي.
وتم ربط يوم المرأة الإمارتية 2023 بهذا الشعار، للتأكيد على دور المرأة الإمارتية في تحقيق الاستدامة الحقيقة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه، وقد ساهمت المرأة الإمارتية في العديد من المجالات المختلفة خلال الأعوام الماضية.
عبارات عن يوم المرأة الإماراتية
- حاولي أن تعطي لنفسك الحق بأن تفتخرين بنفسك كل يوم بما تقدميه لمن حولك فكل عام وأنتِ بألف خير يا عزيزتي الجميلة.
- من عبارات عن يوم المرأة الإماراتية 2023 لا شيء يوازي نجاح المرأة الإماراتية وثقتها بنفسها والتي تأخذ دورها في المجتمع الإماراتي وتُحقق مكانة تليق بها.
- إلى كل نساء الإمارات أهدي سلامي وحبي في هذا اليوم العظيم وأسأل الله تعالى أن يحفظ كل من ربت وناضلت وعلمت في سبيل وطننا الحبيب الغالي.
- للنساء لهم الحق كما الرجال في أن يتبوأن أهم وأعلى المراكز من جميع النواحي بما يتناسب مع مؤهلاتهن وقدراتهن.
- كل عام والإمارات العربية تفتخر بنسائها اللواتي لا يكتبن في التاريخ إلا الانتصارات والنجاحات التي تسحق الفخر والتقدير.
- كلّ عامٍ وأنت جميلة ناجحة واثقة من نفسك وبصحة جيدة.
- كل عام وأنتِ الافضل والأنجح والأجمل.
- يوم المرأة الإماراتيـّة 2023 هو اليوم المميّز والعظيم الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة.
- أهدي أجمل الكلمات وأثني بأروع الجمل على كلّ امرأةٍ من نساء الإمارات العربية لما يقدمنه من الجهود والتضحيات في سبيل بناء الوطن والدّفاع عنه.
- كلّ عامٍ والمرأة الإماراتية الجميلة هي ملهمة الأجيال ومصدر الحياة، كلّ عامٍ وهي من تبني الأجيال وتربّي وتعلّم وتنجح، كلّ عامٍ وأنت بألف خير.
- مبروك يوم المرأة الإماراتية ولكل نساء الوطن العربي فخورة بإنجازاتكن وبتقدمكن المستمر.
- لقد فعلت المرأة الإماراتية الكثير لتشكيل بلدنا ولا يمكننا أن نشكرهن بما فيه الكفاية.
- لا توجد كلمات للإشادة بالمرأة الإماراتية لما قدمته من مساهمات لبلدها، لكن أتمنى لك يومًا سعيدًا للمرأة الإماراتية.