يصادف يوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، وهو يوم مميز ومخصص للاحتفال بإنجازات ودور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعتبر فرصة ذهبية لتكريمها والاعتراف بإسهاماتها في مجتمعها وتطور بلادها.

ويتم الاحتفال بهذه المناسبة عن طريق تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتعليم والصحة والاقتصاد والثقافة وغيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة أحيانًا وعلى الجهود المبذولة لتحقيق المساواة وتمكينها في مختلف المجالات.

شعار يوم المرأة الإماراتية 2023

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام، حيث يتم تعريف المجتمع بقوة المرأة والتحديات التي تمكنت من تجاوزها، والإعتراف بمدى أهمية مشاركتها الوطنية والسياسية والأقتصادية، حيث تشغل المرأة الإمارتية الكثير من المنصاب المميزة والمهمة.

وتم اختيار شعار يوم المرأة الإمارتية لعام 2023 "نتشارك للغد" تماشياً مع هذا الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الشعار الذي يمثل الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد الأقليمي والمحلي والعالمي.

وتم ربط يوم المرأة الإمارتية 2023 بهذا الشعار، للتأكيد على دور المرأة الإمارتية في تحقيق الاستدامة الحقيقة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه، وقد ساهمت المرأة الإمارتية في العديد من المجالات المختلفة خلال الأعوام الماضية.

عبارات عن يوم المرأة الإماراتية