8 أمور يكشفها شعرك عن صحتك.. تعرفي عليها!

عادة ما يشير الشعر الدهني إلى أن نظامك الغذائي غير صحي (shutterstock.com)

نعتقد عادة أن حالة الشعر تعتمد على الطريقة التي نعتني بها فيه وعلى العوامل الخارجية. لكن يبدو أن حالة الشعر مع أعراض مختلفة ، يمكن أن تكون مؤشراً يكشف عن مشاكل في الجسم والصحة.

جمعنا لكم بعض أهم أشهر مشاكل الشعر والأعراض الصحية التي قد تشير اليها:

1. شعر جاف بلا حيوية

أول ما قد يتبادر إلى الذهن عندما نرى هذه المشكلة في الشعر، هو أننا لا نعتني بشعرنا على نحو جيد، أو أننا نفرط في استخدام منعمات الشعر من مجفف الشعر أو مكواة الشعر، لكن في الحقيقة قد يشير هذا لنقص في الفتامينات أو العناصر الغذائية مثل السيلينيوم والكبريت والفوسفور. للتأكد من ذلك، ألق نظرة على اللثة والأسنان: إذا لاحظت مشاكل الأسنان أو غيرها من التغييرات ، يجب عليك استشارة الطبيب.

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2. القشرة

مشكلة قشرة الرأس ليست بالأمر الخطير ، لكنها بالتأكيد غير مريحة إذا كانت تسبب حكة ، أو تتساقط على كتفيك، إحدى أكثر الأسباب شيوعاً لظهور القشرة هو العناية المفرطة بالشعر أو اساءة استخدام" الشامبو" ، لكن قد يكون هناك سبب آخر كـالإجهاد، أو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي ، أو نقص المناعة.

أما إذا كان الشخص يعاني من قشرة الرأس الصفراء، فقد يكون لديه مرض التهاب الجلد الدهني، وهو مرض جلدي يصعب التخلص منه. في هذه الحالة، لن يساعدك الشامبو المضاد للقشرة وسيتعين عليك زيارة الطبيب.

3. الشعر الخفيف والضعيف

قد يكون الشعر الخفيف والضعيف نتيجة لنقص البروتين ، فـعندما يعاني الجسم من نقص البروتين، تزداد حالة الجلد والشعر سوءًا. ويوصى بتناول المزيد من الفواكه و تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية.

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لكن أيضاً مثل هذه الأعراض قد تشير إلى وجود مشاكل أكثر خطورة مثل داء كوشينغ، تأكد من عدم وجود أي علامات أخرى كالأرق المزمن، وارتفاع ضغط الدم، وآلام الظهر غير المبررة.

4.تساقط الشعر البؤري

يقال أن فقدان معدل حوالي 100 شعرة في اليوم، هو أمر طبيعي، لكن عوامل مثل الحمل والرضاعة، أو التقدم في العمر قد يزيد من هذا المعدل.

زيادة تساقط الشعر عن المعدل المعقول قد يكون متصلا بمشاكل بنظام الغدد الصماء أو مشاكل في الجهاز المناعي. وقد يكون أيضا علامة على مرض السكري. لذلك ينصح بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

5. الشعر الدهني

عادة ما يشير الشعر الدهني إلى أن نظامك الغذائي غير صحي بما فيه الكفاية وأنك تستهلك الكثير من الدهون الحيوانية. لحل هذه المشكلة، حاول تناول كميات أقل من اللحوم والأطباق الدهنية والمقلية، وتجنب تناول الحلويات والأطعمة المدخنة.

إذا لم تنجح هذه النصائح، فقد يشير الشعر الدهني إلى أنك تعاني من مشاكل في عملية الأيض أو فشل هرموني أو مشكلات في الكبد. في هذه الحالة، عليك أن تزور الطبيب قبل تفاقم الوضع.

6. الشيب المبكر

يعتمد ظهور الشيب على الاستعداد الوراثي لدى الشخص عادة، لكن غالبًا يكون الشيب المبكر ناتج عن الإجهاد الشديد والتعب المزمن، أو حتى نظام غذائي سيئ (على سبيل المثال، عندما يقلل الشخص من كمية البروتين). العلماء متأكدون أن كل هذه الأشياء تؤثر على إنتاج الميلانين، وهو ما يجعل الشعر يتحول للون الرمادي على نحو أسرع.

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7. حكة فروة الرأس

إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة ببثور، وقروح، وتقشر جلدة الرأس، وأنواع أخرى من تهيج الجلد، فهي علامة على وجود مشكلة جلدية وحان وقت اللجوء إلى طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من أنه ليس صدفية أو أكزيما.

إذا لم تكن الحكة مصحوبة بأي أعراض أخرى، فقد تكون ناتجة عن اضطراب في الجهاز العصبي ناجم عن الإجهاد.وقد يكون أيضًا اضطراب توتر اذا تصاحب مع (عض الأظافر). في هذه الحالة، يُنصح بشرب الأعشاب المهدئة والفيتامينات B1 و B6. وزيارة طبيب الأعصاب.

8. الشعر الجاف والمقصف

إذا لم يكن هناك أسباب واضحة لجفاف الشعر وتقصفة كالاستخدام المتكرر لمجفف الشعر ومكواة الشعر، فإن الشعر الجاف قد يكون نتيجة نقص "البروتين "الذي تحدثنا عنه آنفاً ، أو نقص في عناصر الحديد والنحاس.



للشعر المتقصف أنواع . وهناك طرق مختلفة لعلاجها ..

اليك 3 من أكثر الأنواع شيوعًا:

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هو النوع الأكثر شهرة. في هذه الحالة، لا يتعين عليك قص شعرك. يمكنك الحفاظ على شعرك باستخدام زيوت غنية بالفيتامينات والأقنعة المرطبة.

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انقسام الشمعة "طرف الشعر رفيع "

على الرغم من أن الانقسام لم يبدأ بعد، لكن من المرجح أن ينقسم الطرف في أي وقت. في هذه الحالة، يجب أن تقصي شعرك.

لتفادي هذه المشكلة في المستقبل، يمكنك علاج شعرك بالزيوت الأساسية وتركيب فلتر معدني على صنبور المياه يعمل على حماية شعرك من الكلور.



الانقاسم المتعدد: ويعني تقصف الريش أن هناك ضررًا شديدًا وقع على شعرك، والذي أضعفه وتسبب في حدوث انقسامات متعددة على طول الخصلة. في هذه الحالة، يبدو شعر الشخص مثل القش. هذا النوع من الانقسام هو الأكثر شيوعًا بين النساء اللواتي يعانين من الشعر المصبوغ أو المعالج بالألوان، عليك حينها التوقف عن استخدام صبغة الشعر، ومن المستحسن أيضًا تقليل استخدام مجفف الشعر، ومكواة الشعر، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا شراء منتج خاص للعناية بالشعر يحتوي على OFPMA، وهو جزيء يحمي شعرك.