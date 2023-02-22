شعر بدوي عن يوم التأسيس السعودي، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، وفي هذا اليوم العظيم تحفل مشاعر وذاكرة كل مواطن سعودي بالمشاركة بأجمل الأشعار،الكلمات، العبارات والتهاني مع أصدقاءهم وأحبابهم، ويتم مشاركة أجمل الأشعار البدوي عن يوم التأسيس السعودي في منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، فسبوك، انستجرام".

يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس السعودي بصادف 22 فبراير من كل عام، يوم عزة وفخر للمملكة العربية السعودية بأسرها، وفي هذا اليوم يتم تجهيز مجموعة متنوعة من الفعاليات والاحتفالات يحضرها السعوديون من كل مكان.

شعر بدوي عن يوم التأسيس السعودي

الكثير من الشعراء السعوديين يعبرون عن احتفالهم في يوم التأسيس السعودي اليوم العظيم، وذلك من خلال أشعارهم التي تحدثت عن تاريخ وإرث المملكة العربية السعودية، وفيما يلي أحد يقول الشعراء السعوديين:

كرب شداده وانتهضنا المسيرة

راعي الشداد اللي ابتدا قصة المجد

هنا ارتكز للمجد مجده وديره

كانت مطاليعه مع العز موعد

ثلاثمئة عام تقرانا سيرة

وسوم وشواهد والتواريخ تعمد

يوم بدينا بصوت شبه الجزيرة

هنا الفلاح وأذن الحق مسجد

عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2023

كيف لا أفتخر ببلادي العظيمة السعودية، وهي اليوم تحتفل بأولى خطواتها التي تمت من قبل عدة قرون من أجل التوحيد والاستقرار، هذه الليلة هي ليلة النصر والحرية والبناء، هو يوم التأسيس للحاضر الذي نعيشه الآن.

كل عام وبلادي وأبناء بلادي وأهلي وأبنائي وقادتنا العظام بألف خير، وهذا بمناسبة يَوم التّأسيس السعودي، حيث أقولها للشمس والأرض والجبال هذا البلد الذي شهدت على انتصاراته، أقولها لكل نسمة هواء عابرة مرت من هنا.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي يوم تأسيسك هو يوم عظيم وذكرى لا تمر علينا كباقي المناسبات، بل نقف عندها إجلالاً واحتراماً لكل من ساهم في بنائه وبذل جهد في سبيله.

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ونعمة وفضل من الله عز وجل.

كل عام وبلادي الغالي بألف خير.

كل عام وأنت يا سعودية بألف خير.

في ذكرى يوم التأسيس السعودي، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا الوطن وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك فيهما وأن يديم علينا السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

في يوم التأسيس مملكتنا الغالية، نجدد عهدنا لكل ذرة من ترابه على الحماية والرعاية والفداء.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي، حماك الله يا السعودية يا مملكة العطاء والحب، في ذكرى تأسيسك الغالية على قلوب أبنائك، كي نتذكر دوماً بأننا نعيش على أرضك في سلام وأمان ورفاهية.

من عبارات عن يوم التأسيس السعودي 2023 وطني الغالي في ذكرى تأسيسك دمت شامخاً، ودامت رايتك مرفوعة خافقةً ترفرف في السماء.

إلى كل مواطن في هذا الوطن العظيم تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي 2023، الأرض التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض.

نحتفل اليوم بذكرى التأسيس السعودي التي حماها الله وجعل فيها قبلة لجميع السلمين، كل عام وبلادي بألف خير.

أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات سنوات وسنوات مديدة، لنظل نحتفل بذكرى تأسيس مملكتنا السعودية المجيدة.

اللهم أعد علينا هذه المناسبة الجميلة، وهي يَوم التّأسيس بالخير واليمن والبركات، واجعل في السعودية وأهلها الخير كله، اللهم آمين.

بلادي هي فخري واعتزازي.

قصائد عن يوم التأسيس السعودي للاطفال

القصيدة الأولى

وطني.. لحبك في العظام دبيب.. وبك الأحبة والزمان يطيب

وقلوبنا بك لن تفارق نبضها.. وحنينها أبدا إليك عجيب

في مهبط الوحي الهوى لا ينتهي.. حب الحجاز بأضلعي مكتوب

وحديث أحبابي بنجد ملهمي.. وصباك يا نجد إليَّ حبيب

والساحل الشرقي يسري في دمي.. عشقا يكاد القلب منه يذوب

وعسير في لغتي صبا وصبابة.. ومليحة عربية رعبوب

يا موطني في كل شبر قصة.. تحكي هواك فلست عنك أتوب

أنا فيك أتعبت القوافي حيرة.. فجميعها بك مسها تشبيب

الخيل فيك ملاحم عربية.. وقصيدة يحلو بها التطريب

القصيدة الثانية

يا سائـلاً عن مَوطـني وبـِلادي

مُفتّـشـًا عـن مَـوطـن الأجداد

وطنـي به البَيت الحَرام وطَيْبـة

وبهِ رَسـول الحـقّ خيـر مُنـادي

وطنـي به الشّـرع المطهّر حاكم

بالـحــقّ يُـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـلّ مـحـبّــة

تعلو وتـسـمـو فـوق كـلّ سـواد

وطني يسيرُ الخير في أرجـائـه

ويـعــمّ رُغــم براثــن الحُـّـسـاد

أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي 1444/2023

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