تتميز مملكة المغرب بالطبيعة الخلابة والأماكن المميزة، وتغزل الشعراء عبر التاريخ بالمغرب وكتبوها بها الكثير من الأشعار المميزة التي نستعرض بعضًا منها في هذا المقال:

شعر عن المغرب العربي

يوجد العديد من الأشعار التي تغنّت بالمغرب العربي وأشهرها شعر عن المغرب العربي:

شعر عن المغرب الحبيب

سألوني أنت مغربي، قلت نعم للأبد قالوا مغربي تعشق البلاد ؟

قلت اللهم ﻻ حسد قالوا الشبل المغربي صامد ؟ قلت: ليس عندنا أشبال.

أكبرنا أسد ، وأكبرنا يهز ّ البلد، اللهم ﻻحسد على البلد، قالو لي من هوى

اسمك قلت، لهم جبران خ جبران سألوني، عن بلدي قلتلهم احلى بلد

مغربي و جزائري وتونسي وليبي ومصري وطني عالمي.

ياخوي ماغابت عن الـبـال كازا والزرقـطوني شارعه حي بـورقـون

ماعـاد لي في الشـام يـا أخوك عازاولـبــنـان وكـشــخـاتــه عـســاهـم يـولـون

يـحـرم عــلـي أخـتـم لـمـصـر الجوازا

ولـــو ما تـبـقـى غـيـرهـا صــبــر فــي الــكـــون

اللـي ذبـحـنـي "جوج" "هكا" "بلازا"

و"مزيان" و "كي داير" و "بالزاف" و "شكون"

والله لـو عــنـدي رصـيــد وإجازا

لا الطـيـر لـلـمـغـرب ويكـون مـا يـكـون"

"إشتقت للمغرب وانا توني جاي

الله يساعدني على نار شوقي

ياللي تريد ادواي في المغرب ادواي

رح بي لعله ينطلق فيه عوقي

لو صافحت مجهول يمناه يمناي

ينساق تيار الهوى في عروقي

واسمع حديثه ناعم ٍ كنه الناي

على يمينه ينثر الدمع موقي

قصائد عن المغرب العربي

قصيدة "قلب معذب" للشاعر المغربي مَحمد اسموني

قد شكـا داء وداء سَلْ حبيبي كم طبيبٍ حاذقٍ بالجهل

بـاء عاجز عن فهم دائي مادرى من أين جاء! لم أعدْ

أرضي فؤاداً واهـناً بالحب نـاء سَلْ غريمي كم دمـوعٍ

لم تصـحح ما أساء كيف أحيا دون قلبٍ وهْوَ يلهو كيف

شاء يا شهودي أنصفوني من عنيد قد أسـاء

قصيدة "لِذا الْحُبِّ عِنْدي" للشاعر المغربي أبو الحسن الششتري

لِذا الْحُبِّ عِنْدي مقَامٌ عظِيمْ وأنَّه كُلُّوا لِمَنْ لَو صَبَرْ فمَن

بُلِي مِنْكم بِهذا الْهَوَى يصْبِر ولا يَجْعَلْ لِدَاؤُ هُ دَوَا وِصالُوا

وهجْرُوا هُ عِنْدِي سَوَا إِنْ كانْ حَبِيبَكْ بقَلْبِكْ مُقِيم فَلاَش

تَشكُو هَجْرُو مَتى ما هَجَرْ لَم قَطْ هَجَرنِي حَبِيبي أنَا

ولا جارْ عَليَّا ولاَ قَد جَنَى يَعْمَلْ إِشْ ما يَعمل هُ عِنْدي

الْمُنَى وِصالُوا وهَجْرُوا جعَلْتُوا نَعِيمْ وأنْتَ يا عاقِل أنْظُرْ

ذَا النّظَرْ لاشْ تُبْصِرْ مُفَرِّق والتَّفْريقْ مُحالْ وتَجْعلْ لِحُبِّكْ

هِجارْ وَوِصالْ ما هُو إِلاَّ واحِد وبغَير انْفِصال فأنْتَ الْمُعَوِّجْ

وهو الْمُسْتقِيم وأيْش ما ظَهَرْ لَكْ فِمِنَّكْ ظَهَرْ تُريدْ أنْ نُقِيم لكْ على

ذَا دَلِيلْ مُور أنْظُرْ لِوَجْهِكْ في مِرْآهْ صَقِيل عَلَى حالْ جمالِكْ تَرَى

ثَمْ جَمِيلْ وإِنْ كانْ ظَهَرْ لَكْ مَلَكْ أو رَجِيم فأنْتَ هُ وحْدَكْ ما ثَمَّ آخَرْ

إِياك لا تعمل صِنَاعَك صِناع وإِيّاكْ لا تُنْفِقْ قِطاعكْ قِطاعْ لِئلاَّ يُقالْ

لَكْ ارجع وانْطِباعْ وإِلاَّ يُقالْك مِثَالاً قَديمْ حَقَّا يا حَبِيبي تَمْشِي للسَّفَر

قصيدة "أصابني حب الهوى" للشاعر المغربي أبو الفيض الكتاني

كم كنت في غمرات الحب أستبق وكم أراني بحر الشوق أغتبق

وكم دهتني خطوب قد تشيب بها ذوائبي وسهام الفتك تختنق

وكم رمتني بسهم الدهر عن بعد وما أحول عن التهيام أنتشق

وكم سهرت على ود النوافح في صيد الظباء عليها الروح تنفتق

وكم نصبت لها فخ الجفون على مهواة وكر لعل الطيف ينسرق أو

تعثرن بذيل الحسن في نار من ليلها فترى جفني تنطبق وكم دنوت

لنبت الشيح أرعى به عل مهاة يراها الجفن يسترق وكم تنمرت في

قنص الشوارد لا يصدني سارب عنهم وما أثق وكم أحوم بحول الحي

أرصدها في كل مدرجة والقلب مؤترق وكم تسورت في أرض المعارف

ما أرى سواها ولو بالبين أحترق وكم رعفت لذاذات المنى ولكم جارت

علينا وكم للقلب ينفهق وكم رتقت ميادين المعاطب لا يألوني جهدا هيامي

ما أرى أفق وكم إذا كنت في سود الأسنة لا أزال أذكر ثغرا منها ينعبق

ألا وإن مصابات الهوى ما رثت لمن رمته خطوب والهوى أنق وما

درت ببرازخ لنا اقتنصت أشكال من في مرائي الهجر يخترق فالجيد جيد وإني

أقتفي أثرا من أجلها وهلال الأفق منمحق ما كنت أدري نحول الأفق وهو

مصا ب بالهوى من هلال الأرض يا أفق إني إذا اصطحباني أرض منطقة

البروج أحسبه بالوصل يحترق وإن تناءت به الأرحام وانتعشت أوصاله

ولذيذ الوصل مفترق فلا تزال شعاعات المطارح في وصل التضايق في

شكل له طرق فاعجب لعال يرى في الكون مقتبسا أنواره وبدا بالوصل

ينفلق وأعجب لناء يرى حيا وقد قربت أنفاسه في ممات ما له فلق هم أهل

بدر فما في فعلهم حرج وليهنك العلم فضلا ما بدا الأفق

عبارات تهنئة بمناسبة فوز المنتخب المغربي

دعاء لفوز المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 مكتوب

دعاء لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم