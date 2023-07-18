اشتهر الشعراء بكتابة الكثير من القصائد والأشعار عن السنة الهجرية الجديدة 1445، للتعبير عما يشعرون به من مشاعر دينية قوية يصعب وصفها بالكلمات العادية لأن رأس السنة الهجرية لها مكانة عظيمة عند المسلمين، وفيما يلي "البوابة" تقدم لكم شعر عن رأس السنة الهجرية الجديدة:

شعر عن رأس السنة الهجرية الجديدة

هناك الكثير من الشعراء الذين تسابقوا في الكتابة عن الهجرة النبوية الشريفة، وهي من المناسبات الدينية العظيمة عند أبناء الأمة الإسلامية، وهنا نقدم لكم شعر عن رأس السنة الهجرية الجديدة:

يا هجرة المصطفى والعين باكيـة والدمـع يجـري غزيراً من مآقيها

يا هجرة المصطفى هيّجت ساكنةً من الجوارح كــاد اليأس يطويهـا

هيجّـت أشجاننا والله فانطـلقت منا حناجرنا بالحـزن تأويهــا

هاجرت يا خير خلق الله قاطبــةً من مكــة بعد ما زاد الأذى فيها

هاجرت لما رأيت الناس في ظلـم وكنت بــدراً مـــنيراً في دياجيهـا

شعر عن رأس السنة الهجرية الجديدة

في هجرة نبوية ميمونة بمحمد المختار لما أنزلا

وردَ المدينة زائراً ومحمداً وتلا لآياتِ الجليل مرتّلا

إن كنتَ يا ميمون تعشق نوره فالحق به فبه الكمال تجمّلا

شعر عن رأس السنة الهجرية الجديدة

هيّا نُصَلِّ على الرّسولِ محمّدٍ صلّى وسلّمَ مَنْ لَهُ صلَواتي

يا مَن لهُ شهِدَ الجبابرةُ الأُلى قالوا: أمينٌ صادقُ الخطُواتِ

سبحانَ ربّي كيفَ باتَ مُفَكِّراً مُتَأمِّلاً في الكونِ في الخَلَواتِ

رقّتْ شمائِلُه توقَّدَ ذهنُهُ فأتاهُ جبريلٌ معَ الآياتِ

أروع الأشعار عن العام الهجري المبارك 1445 للشاعر صالح بن علي العمري

شعّ الهدى والبشرُ في بسمـاتهِ واليُمن والإيمان في قسماتـهِ

وتفجـرت فينا ينابيع الهـدى واستيقظ التأريخ من غفـواتهِ

اقرأ وربُّك في حراء تحـررت والدهر غافٍ في عميق سباتهِ

جبـريل حاملها وأحمد روحها إن الحديـث موثّقُ برواتـهِ

كلمات عن رأس السنة الهجرية الجديدة 1445