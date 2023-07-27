شعر عن يوم عاشوراء هذا ما سيتم تناول في هذا المقال، شعر عن يوم عاشوراء التي تُلقى وتُنظم في هذه المناسبة العظيمة، إن هذه الأشعار تعبر عن مشاعر المودة والحب والتأثر بمصاب الإمام الحسين وأهل بيته ومؤيديه، وتستحضر الأخلاق النبيلة والتضحية من أجل الحق والعدل.

شعر عن يوم عاشوراء

في يوم عاشوراء أنا أتأمل،ذكرى تاريخية في الأرواح تتجلَّى،في هذا اليوم تجتمع الأحزان والفرح،وتتجلى الشجاعة والعزم الذي لا يفنى.

ذكرى استشهاد الحسين تخيم على القلب،في الصدور والأرواح تشتعل الشعلة،وجدان المؤمن يرتقي للسماء،يبكي على الحسين وأهل بيته وصحبه الأطهار.

في كربلاء وقف الحسين صامداً،ومعه جيشه الصغير معطاءً وقويًّا رفض الانكسار أمام جبر الطغاة،وترك لنا درساً في الحرية والوفاء.

بدمائهم سقوا أرض الكرب والبُعد،في ذاك اليوم تسيل الدماء جداً،لكنهم أعطوا للإنسانية قيمةً،تُلهم الأجيال القادمة عظمةً وعزماً.

فلنتذكر يوم العاشر من محرّم،ونرثي الحسين وأهله الأطهار،في قلوبنا لهم مكانةٌ عالية،ونحمل راية الحق والعدل باعتزاز.

في يوم عاشوراء لنتأمل ونتدبر،ونستلهم الدروس والعبر،ونتعهد بالمضي على نهج الحسين،في الحق والعدل نرسم الطريق والنبراس.

شعر فصيح عن عاشوراء

فيما يلي أجمل الأبيات الشعرية عن يوم عاشوراء الذي يهل علينا محملًا بنسائم الخيرات والقبول والمغفرة بإذن الله:

إذا كان المساء لنا غطاء

فبعد الصبح ينبلج الضياء

فباغي الخير يطلبه حثيثًا

ويغلب في مخافته رجاء

لنا في كل حادثة حديثًا

بدين الله يكتمل البناء

فعاشوراء صوم ليس حزنًا

ولا ضرب الجلود ولا البكاء

ولا نوح البواكي والثكالى

ولا حمل اسيوف ولا الدماء

قصائد عاشوراء مكتوبة

إليك بعض الأبيات من قصائد عاشوراء مكتوبة التي كتبتها الشعراء لإحياء ذكرى هذا اليوم المبارك والعظيم:

قصيدة للشاعر أحمد شوقي:

من قصائد يوم العاشر يا زينبُ، هَيَّا اجرِحيني بجرحٍ

واقطعي فؤادي العذب المخضوب

إني لجريحٌ عجزَ الدهرُ عن لَمْ

وجُرُوحي مثل الجُرُوحِ مُزْهَوَبُ

قد كفانيَ في الحياةِ جرحٌ عظيم

وَجَرْحِي اليومَ تبديدُ جرُوبُ

لا زالت أفؤادُ العربِ تدمي

على الحسينِ في كربلاء حبُوبُ

قصيدة للشاعر البحر الثعلبي:

عاشوراء تُذكّرنا بالمحنِ

وبأصحابِ الحسينِ الأكفانِ

عُصِفتْ بالأحزانِ كل الأكمنَ

حتى الفؤادُ منها صار أشْلَانِ

قصيدة للشاعر محمد متولي الشعراوي:

في عاشوراء شهدتَ الدهر جلَنْ

وتاريخُ البشر حَدَثٌ زاخرُ

فأنتَ بقلبِ الحق ثابتٌ، ثَبَتَنْ

وصبرُكَ في البلايا أسمى، أفخَرُ

قصيدة للشاعر نزار قباني:

أبكي الحسينَ، لكني أبتسمُ

أصلي الحسينَ، لكني أضحكُ

فلولا الحسينُ لما كانَ للإسلام

عنوانٌ يرفعه العاشقونَ بالدُجى

شعر عن الامام الحسين قصير

قاصد جنابك عارف مصابكخدي حترق من لوعة ترابك

وحق الرضيع اللي انكوى بالسهم

لتردني خايب على اعتابك

رح ضل صلي وبالصلاه ناجيك

ورح ضل فيك مأثر ومفتون

وتشوف بعيوني جروح

وفيك بنحرك تشوف الجرح صار عيون.

رثاء عاشوراء

فيما يلي رثاء عاشوراء بعنوان "دمع الكربلا" للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري:

دَمْعُ الكَرْبَلاءِ

دَمْعُ الكَرْبَلاءِ يَسيلُ عَلى مَحيايَ

وَأَيَّامٌ مِنَ البُعدِ تَقْتُلُني سَعاةُ

تَشتاقُ النُّجومُ لِكُرَّةِ السَّماءِ

وَتَشْتاقُ السَّماءُ لِلسُّحُبِ الثَّقالِ

أُهاجِرُ بينَ القُرى وَالدَّهرُ جَوْبُ

وَالوَجْدُ يُنادِيني وَالقَلْبُ يَقالِ

أَيَّامٌ حَمَلْتُ فيها الوَجدَ جِواراً

فَأَرى المَوْتَ يَتَراقَى بِالمُسْتَنَّالِ

أَيُّها السَّاقي الحُسْنُ سِقْنيَ كاساً

فَعِينُ الحُسْنِ أَفْراحٌ وَانينُ الحُسْنِ آلِ

دَمْعٌ تَمْلاهُ وَجْدٌ وَيُنادي آلَها

مِنْ أَعيُني وَالقَلْبُ يَدَعو وَيُنادِي

قُلْتُ يَوْماً مَن سَراجُ القَمَرِ نُوراً

فَقالَ لي الحُسْنُ بالبُصْرِ عَمَّا تُراهُ

فَقُلتُ أَرى في المَحْبَّةِ أَسْكَراً

وَالنَّجْمُ يُغْتابُ وَالفُلُّ يُنادِي

دَمْعُ الكَرْبَلاءِ يَسيلُ عَلى مَحيايَ

وَأَيَّامٌ مِنَ البُعدِ تَقْتُلُني سَعاةُ

تَشتاقُ النُّجومُ لِكُرَّةِ السَّماءِ

وَتَشْتاقُ السَّماءُ لِلسُّحُبِ الثَّقالِ

شعر عن الامام الحسين في عاشوراء

فيما يلي شعر عن الإمام الحسين في يوم عاشوراء: