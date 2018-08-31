خلطة طبيعية مجربة لبشره ناصعة البياض في ثلاث أيام

خلطة العسل والحليب من أرق الخلطات الطبيعية على بشرتك

خلطة العسل والحليب من أرق الخلطات الطبيعية على بشرتك، فإذا كانت بشرتكِ حساسة وترغبين في تفتيحها بعد آثار أشعة الشمس فهذه الوصفة تناسبكِ تمامًا! كما تناسب باقي أنواع البشرة أيضًا.

مكونات :

- ملعقة من عصير الليمون "ماعدا البشرة الحساسة"

- ملعقة من بودرة الحليب

- ملعقة من العسل

طريقة التحضير :

- قومي بدمج المكونات الثلاث جيدًا، ولكن إحذري من إضافة الليمون إذا كانت بشرتكِ حساسة.

- ضعي الخلطة على البشرة بعد تنظيفها بشكل جيد وتجفيفها

- اتركي الخلطة على البشرة لمدة تتراوح بين ربع ساعة إلى عشرين دقيقة

- قومي بغسل البشرة بالغسول المناسب لنوع بشرتكِ.

للمزيد من المقالات:

المكياج المثالي لصاحبات البشرة البيضاء

جميلة البوابة: خلطات طبيعية لبشرة خالية من العيوب؟

6 خطوات سهلة لتصغير مسام البشرة