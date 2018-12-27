شمندر السكر: تعريفه، فوائده، أضراره!

من فوائد شمندر السكر أنه ينظم ضغط الدم ويمنع ارتفاعه

شمندر السكر ويسمى أيضاً بنجر السكرالأبيض أو شوندر السكر من أهمّ مصادر استخراج السكر في العالم، حيث يتمّ الحصول على حوالي ربع إنتاج السكر في العالم منه، ويحتل المرتبة الثانية في هذا بعد قصب السكر، ويدخل في تحضير العديد من أطباق الطعام، حيث يمكن تناوله مسلوقاً، أو مخللاً، أو مضافاً للسلطات، وهناك نوعٌ آخر من الشمندر، يختلف قليلاً عن شمندر السكر الذي يُستخرج منه السكر، وهو الشمندر الأحمر أو الأرجواني، الذي يُستخدم في إعداد المخللات وتلوين الأطعمة.

فوائد شمندر السكر:

1- من فوائد شمندر السكر أنه ينظم ضغط الدم، ويمنع ارتفاعه.

2- يقوي مناعة الجسم، ويحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض والالتهابات.

3- يخلص الجسم من الفضلات والسموم ومسببات الأمراض.

4- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي؛ لاحتوائه على خصائص ملينة تمنع الإصابة بالإمساك.

5- يمنع الإصابة بعسر الهضم، ويزيد إفراز العصارة المعدية ينشط عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

6- يحمي شمندر السكر من الإصابة بمرض البري بري.

7- يحافظ شمندر السكر على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعزز بنية جدران الأوعية الدموية والشعيرات.

8- يقي شمندر السكر من الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).

9- يحمي من الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).

10- يمنع شمندر السكر الإصابة بتصلب الشرايين.

11- يخلص الجسم من المعادن الثقيلة والعناصر المشعة.

12- يقوي العظام ويمنع ترققها، كما يقوي الأسنان ويمنع تسوسها.

13- يمدّ الجسم بالطاقة، ويمنحه الحيوية والنشاط؛ لاحتوائه على السعرات الحرارية.

14- يقوي شمندر السكر النظر، ويحافظ على صحة العينين، ويقي من الإصابة بمرض العشى الليلي.

15- يحافظ على صحة الجلد والبشرة ويمنحهما النضارة والحيوية والتألق.

16- يحافظ على صحة الأم الحامل والجنين، ويمنع الإصابة بالتشوهات الخلقية عند الأجنة.

17- يحتوي شمندر السكر على مادة الببتين التي تمنح الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية، إذ يعتبر مضاداً طبيعياً للاكتئاب.

18- يحسن شمندر السكر عملية التنفس، ويقوي الرئتين ويعزز وظائفها.

19- يقوي شمندر السكر بصيلات الشعر، ويمنع تساقطه أو تكسره، كما يمنع تكون القشرة فيه.

أضرار تناول شمندر السكر:

- يمنع شمندر السكر تناوله من الأشخاص الذين يعانون من الترسبات في المسالك البولية، وحصوات الكلى.

- يمنع شمندر السكر تناوله من الأشخاص الذين يعانون من مرض النقرس (داء الملوك).

- يزيد حدة التهاب المفاصل الروماتيزمي.

- يزيد حموضة المعدة، وقد يسبب القرحة.

- يرفع نسبة السكر في الدم.

- يخفض شمندر السكر ضغط الدم بشكلٍ كبير.

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