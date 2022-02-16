شهر العسل هي فترة يقضي بها العرسان الجدد وقت للتعرف على بعضهم أكثر مع خفة الدم، المرح،الضحك، السفر في الأماكن الأكثر رومانسية في العالم من أجل الاستمتاع بقضاء أولى أيام حياتهم مع بعضهم في سعادة وراحة بال، وللتأكيد على الحب فيما بينهم، شهر العسل تعتبر مرحلة أساسية الهدف منها إعادة توجيه رؤيتك نحو طبيعة علاقتك مع زوجك والانفصال التدريجي عن عائلتك وأصدقائك وعملك.

شهر العسل هي البدابة وتكون المدة قصيرة نوعاً ما، وهي مليئة بالتوقعات والحياة الرومانسية المثالية والأفكار الخيالية التي نراها في الأفلام، لذلك عليكِ عزيزتي العروس تقليل توقعاتكِ مع أنها فُرصة رائعة للتقرب أكثر من زوجكِ وتبادل المشاعر والحب وممارسة العلاقة الحميمة، وقضاء أوقات ممتعة بعيداً عن روتين الحياة اليومية، إلا أنها في النهاية فترة عادية قد تمر بها بعض المشكلات كما أن عدد مرات ممارسة العلاقة الزوجية قد يكون قليلاً أيضا، لذلك لا تبني توقعات كبيرة على شهر العسل واتركي الأمر يأتي بسلاسة لتستمتعي بوقتكِ مع زوجكِ دون منغصات وأفكار وهمية.

شهر فبراير هو شهر الحب والرومانسية وهو من أنسب الشهور لقضاء شهر العسل رومانسي، ومن أكثر الاماكن المناسبة لهذا الشهر هو جزر المالديف، اليونان، باريس، جزر غالاباغوس إكوادور، موريشيوس، بورا بورا بولينيزيا الفرنسية، نيوزيلندا، موريشيوس، أستراليا، المكسيك، فيتنام، دبي، جامايكا، بالي إندونيسيا، سريلانكا.

شهر العسل في فبراير لذكريات رومانسية لا تنسى

شهر العسل في جزر المالديف

شهر العسل في جزر المالديف هي من أفضل الوجهات السياحية المرغوب بها لقضاء شهر العسل في شهر فبراير والذي يعتبر شهر ملىء بالحب والرومانسية، جزر المالديف موقعها في وسط المحيط الهندي،يوجد فيها شواطئ بيضاء بمياه فيروزية صافية، والشواطئ لا تصدق خيالية ويعتبر المكان المثالي لقضاء شهر عسل مريح للغاية كزوجين جدد.

شهر العسل في اليونان

شهر العسل في اليونان وهي بلد جميل جداً وممتعة وكلها طاقة إيجابية، ويوجد فيها الكثير من الأماكن الرائعة، وهي دولة مثيرة للاهتمام، ومن النشاطات الموجودة فيها هو أن يمكنك ركوب العبارة والذهاب من جزيرة إلى أخرى خلال رحلة واحدة هذه تجربة شهر عسل رائعة لتتمتع بها مع شريكك بطريقة لطيفة.

شهر العسل في باريس فرنسا

شهر العسل في باريس فرنسا وهي واحدة من أفضل وأجمل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في شهر فبراير وهو شهر الحب، مدينة باريس هي مدينة جميلة ورومانسية يطلقون على باريس اسم "مدينة الحب"، ومن النشاطات الجميلة والتي يمكنك فعلها مع شريك حياتك هي إجراء جلسة تصويررومانسية أمام برج إيفل لتبقى ذكرى لا تنسى وتضعون الصورة في غرفة الجلوس، ومن النشاطات الرومانسية الأخرى التي يمكنك القيام بها في باريس خلال شهر العسل هي أن تذهب إلى مطعم باريسي فاخر وأيضاً لا تنسى أخذ صورة رومانسية مليئة بالحب.

شهر العسل في جزر غالاباغوس إكوادور

شهر العسل في جزر غالاباغوس إكوادور، وهي أكثر الوجهات السياحية رومانسية، وما يميز جزر غالاباغوس إكوادور هو عدد أنواع الحيوانات التي تجدها فيها مثل السلاحف وطيور البطريق والعديد من الحيوانات الأليفة واللطيفة الرائعة، لا تنسوا التقاط الصور لتبقى ذكرى لا تنسى.

شهر العسل في نيوزيلندا

شهر العسل في نيوزيلندا وهي بلد متنوعة للغاية فيها الكثير من الأماكن الرائعة لقضاء شهر العسل ممتع مع الشريك، ومن النشاطات التي تجعل البلد مكانًا رائعًا لزيارته هي الطبيعة الخلابة، إذا كنت تحب ذلك فإن نيوزيلندا هي واحدة من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل في شهر فبراير.

بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية،لا تسنى أن تذهب بالتأكيد إلى حديقة Abel Tasman الوطنية، فهي تعتبر مكان رائع للنزهة الرومانسية، وواحدة من أفضل المدن التي يمكن زيارتها هي ولينغتون.

شهر العسل في بورا بورا بولينيزيا الفرنسية

شهر العسل في بورا بورا بولينيزيا الفرنسية هي مجموعة من الجزر التي هي جزء من بولينيزيا الفرنسية تقع في جنوب المحيط الهادئ وأقرب دولة هي نيوزيلندا.

وهناك الكثير من المنتجعات في بورا بورا الرائعة وإذا كنت ترغب في الاسترخاء والهدوء، ستتمتع بكل الراحة التي تحتاجها في هذه المنتجعات بالتأكيد، وهناك شواطئ جميلة ذات رمال بيضاء، متوسط ​​درجة الحرارة حوالي 82 درجة فهرنهايت.

شهر العسل في موريشيوس

شهر العسل في موريشيوس من الرائع زيارتها خلال شهر فبراير، وهو أحد أكثر شهور السنة دفئًا، يعتبر مكان رائع للهروب من الشتاء لقضاء شهر العسل،موريشيوس وجهة رائعة لقضاء عطلة على الشاطئ. هناك شواطئ رائعة ذات رمال بيضاء ومياه زرقاء للغاية. تبدو مثل الجنة.

شهر العسل في بالي إندونيسيا

شهر العسل في بالي إندونيسيا تعد خيارًا رائعًا في شهر فبرايرشهر الحب، ويعتقد الكثير من الناس أنها دولة منفصلة ، لكنها في الواقع مقاطعة من إندونيسيا، تجد البلد في آسيا وهو مكان شهير جدًا بالسياح، وفي الواقع السياحة هي ما يدور حوله هذا المكان، يذهب ملايين الأشخاص إلى هنا.

شهر العسل في المكسيك

شهر العسل في المكسيك هي واحدة من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل في شهر فبراير وهي دولة ذات ثقافة عظيمة وطعام لذيذ والعديد من الأماكن الجميلة، ومن أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في المكسيك هي كانكون تعتبر وجهة مناسبة للاسترخاء وخصوصاً للعرسان، إذ تجد هنا شواطئ رائعة ذات رمال بيضاء، فإن اللون الأزرق للبحر لا يشبه أي شواطئ أخرى.

شهر العسل في أستراليا

شهر العسل في أستراليا تعتبر مناسبة للأزواج الرومانسيين وهي من أكبر المدن في استراليا سيدني فهي موطن للعديد من المعالم السياحية الممتعة التي من الرائع الذهاب إليها مع شريك حياتك. مثلاُ أن تجد شاطئ بوندي وهو شاطئ شهير لركوب الأمواج، مدينة رائعة أخرى في البلاد هي ملبورن هذا مكان ممتع آخر للإقامة خلال شهر العسل إنه مكان رائع به معارض فنية ووجهات نظر وحدائق وأكثر من ذلك بكثير.

شهر العسل في فيتنام

شهر العسل في فيتنام وهي بلد جميل في آسيا حيث تجد فيها الكثير من المناظر الطبيعية الجميلة التي من المدهش أن تراها مع من تحب، وهناك العديد من الأماكن حيث يمكنك رؤية حقول الأرز،وهناك أيضًا العديد من المعالم الثقافية التي من المثير للاهتمام رؤيتها مع شريك حياتك.

شهر العسل في سريلانكا

شهر العسل في سريلانكا هي وجهة رائعة لقضاء شهر العسل في شهر فبراير، سريلانكا أصبحت أكثر شعبية من ذي قبل البلد موطن لمجموعة متنوعة من العناصر الجميلة، تجد هنا الكثير من المعابد الرائعة، هناك شواطئ جميلة مثالية لقضاء عطلة على الشاطئ في سريلانكا.

شهر العسل في دبي

شهر العسل في دبي من الوجهات الرائعة لقضاء شهر العسل في شهر فبراير هي دبي هذا المكان في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد أكثر الوجهات شعبية للسياح في العالم، ومن أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في دبي مع شريكك الذهاب إلى برج خليفة وهو أطول مبنى في العالم ويبدو مثيرًا للإعجاب من الأسفل.

شهر العسل في جامايكا

شهر العسل في جامايكا يعتبرمكان رائع لقضاء شهر عسل على الشواطئ ذات رمال رياح جميلة ومياه فيروزية رائعة ، ويمكنك القيام بجميع أنواع الأنشطة المائية في البلد، يمكنك ممارسة الغطس أو الغوص، يعتبر ركوب الأمواج نشاطًا رائعًا على شواطئ جامايكا أيضًا، وهناك العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة عبر طبيعة البلد، تقودك مسارات المشي لمسافات طويلة هذه إلى أماكن جميلة وهي تجربة رائعة أن تحصل عليها مع شريكك.

فوائد شهر العسل

من فوائد شهر العسل التعرف على شخصية بعض

الراحة والاستمتاع

الاحتفال بالزواج والتحدث عن تفاصيل الزفاف بكل حب وسعادة

بدء الحياة الزوجية بالحب

تجربة ممتعة وجديدة لكلا الزوجين

استكشاف أماكن جديدة في الوجهة السياحية التي أنتم فيها

يمنح شهر العسل بعض الوقت الهادئ للتخطيط للمستقبل

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