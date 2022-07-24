شهوة الغرائب: أسبابه، أضراره، علاجه

هل سمعت من قبل أن أحد الأشخاص يتناول الزجاج أو النقود أو الرمال؟ إن معدة الإنسان هو العضو الذي تصله الأشياء التي نأكلها مباشرةً بعد دخولها للفم، ولهذا من الطبيعي أن تحتوي المعدة على كل ما هو صالح للأكل.

شهوة الغرائب

شهوة الغرائب أو مرض بيكا أو مرض الوحم أغرب ما وجد في معدة الإنسان، وهو أن الشخص يأكل أي شيء حوله وليس له قيمة غذائية، وهو مرض يظهر فيه ميل غريب للمريض وذلك بتناول مواد غذائية أو غير صحية مثل الورق، الفحم، التراب، الزجاج، وغيرها من الأشياء، او اشتهاء مواد غذائية غير ناضجة مثل الطحين.

يصيب مرض شهوة الغرائب الأشخاص في جميع الأعمال من الجنسين من مختلف الحضارات، لكن الفئات الأكثر عرضة هم:

المرأة الحامل تميل لأكل اشياء غير صحية مثل الصابون أو الطين.

الأطفال في سن صغير.

الأشخاص المصابون بسوء التغذية ونقص الحديد.

الأطفال المصابون بالتوحد.

شهوة الغرائب وأشهر المصابين بهذا المرض

الرسام الفرنسي جاك ماجوريل كان مولع بتناول البلاستيك والزجاج والمعادن.

مخاطر مرض شهورة الغرائب

الإمساك

انسداد الجهاز الهضمي

إصابة الأسنان بالعديد من الأضرار

تمزق وجرح الأعضاء الداخلية

الإصابة بالتسمم.

أسباب مرض شهوة الغرائب

أسباب عضوية مثل الأنيميا وسوء في التغذية، ونقص المعادن مثل الحديد والزنك.

أسباب نفسية واجتماعية مثل الحرمان العاطفي للأطفال من قبل الوالدين.

أسباب ثقافية مثل الصين والهند، حيث تشجع بعذ الثقافات أكل التراب والطين أو بعض المواد الصلبة.

الإصابة بمشاكل في الإنزيمات المنظمة للشهية في الدماغ والتي تعرضت للعطل أو التغيير مما وجه شهية للمريض لإتجاهات خاطئة أو اتجاهات لعناصر التي تنقص في جسمه مثل الحديد.

مضاعفات مرض شهوة الغرائب

مضاعفات مرض شهوة الغرائب بسبب طبيعة المادة التي تم ابتلاعها مثل التسمم بالرصاص، أو عدوى المقوسة الغوندية أو الناتجة عن ابتلاع البراز أو التربة أو بسبب حجم المادة التي تم ابتلاعها، مثل حدوث انسداد معوي الناتج عن ابتلاع الشعر أو المواد كبيرة الحجم.

أضرار مرض شهوة الغرائب

تناول رقائق الرصاص الموجودة في دهانات الحوائط، والذي يؤدي لاضطرابات التعلم وتضرر الدماغ.

يسبب أكل الطين والتراب للإصابة بالالتهابات والديدان.

الإصابة بالطفيليات والبكتيريا بسبب تلوث الطعام مما يؤدي لأمراض حادة جداً تؤذي الكلى والكبد.

تضرر الجهاز الهضمي مثل المرىء والمعدة والقرحة، الجروح، الانسدادات المعوية.

علاج مرض شهوة الغرائب

لا يوجد علاجات دوائية محددة لمرض شهوة الغرائب، العلاجات تتمثل في كونها علاجات سلوكية وإدراكية، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأدلة على أن العقاقير التي تعزز وظائف الدوبامين قد توفر بدائل عند الأفراد المصابين بمرض هوة الغرايب أو البيكا.

أما العلاج السلوكي وهو التدريب على التمييز بين المواد الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل، واستخدام أجهزة الحماية الذاتية والتي تحظر وضع الاشياء في الفم، تصحيح أي عيوب غذائية وذلك من خلال التوعية بخطر تناول المواد غير الغذائية، جلسات العلاج السلوكي والإدراكي مع طبيب نفسي مختص باضطرابات الأكل والإضطرابات العقلية القهرية.

ويجب التعاون مع طبيب الأسنان في حالة كانت هناك آية مضاعفات على حالة الأسنان جراء تناول المواد المعدنية الغير غذائية.

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