كريم أوبزيلورا Opzelura أول علاج مرخص للبهاق

كريم أوبزيلورا Opzelura هو أول كريم مرخص ويحصد موافقة هيئة الغذاء والدواء لعلاج مرض البهاق بشكل فعال وليس مجرد إخفاء آثاره، يحتوي كريم أوبزيلورا Opzelura على المادة الفعالة روكسوليتينيب (Ruxolitinib)، وهي مادة تتبع فئة مثبطات لإنزيم جانوس كيناز (Janus kinase JAK) وتستخدم كمضاد للأورام لعلاج النمو الزائد بشكل خبيث في نخاع العظام.

دواعي استعمال كريم أوبزيلورا Opzelura

الإكزيما (التهاب الجلد التأتبي)، ولكن بشروط محددة، وهي:

استخدامه للحالات البسيطة والمتوسطة فقط.

ألا يعاني المريض من أي أمراض مناعية.

بدء استخدامه بعد ثبوت عدم نجاح اطرق التقليدية المعروفة للعلاج سابقًا مع حالة المريض.

حالات البهاق "البرص" الغير جزئي (Nonsegmental Vitiligo) للبالغين والأطفال من عمر 12 عام.

محاذير استعمال كريم أوبزيلورا Opzelura

مرض السكري.

فيروس الHIV.

أمراض الرئة المزمنة.

ضعف المناعة.

داء السل (TB).

فيروس الحزام الناري.

فيروسات الكبد B أو C.

أمراض السرطان.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

عدوى فطرية خاصة إذا كان المريض يعيش في مناطق نائية بعيدًا عن العمران.

أعراض التي يمنع استخدام كريم أوبزيلورا Opzelura

النحافة المفرطة وفقدان الشهية.

إسهال واضطرابات هضمية.

ألم عند التبول أو تغير لون البول.

الحمى.

التعرق والرعشة.

آلام العضلات.

السعال أو ضيق التنفس.

أن يصاحب السعال دم في الإفرازات.

نصائح قبل استخدام كريم أوبزيلورا Opzelura

نصائح قبل استخدام كريم أوبزيلورا Opzelura، تؤثر مادة روكسوليتينيب على الجهاز الدوري للجسم، وسُجلت عدة حالات لأشخاص فوق 50 عام استخدموا الكريم أو أي من المواد التابعة لفئات مثبطات إنزيم جانوس كيناز Janus kinase (JAK) لفترة طويلة وعانوا من أزمات قلبية أو سكتات دماغية أو جلطات؛ لهذا في حالة شعور المريض بأي أعراض لأي من تلك العوارض سرعة التوجه للمستشفى.

أعراض الأزمات القلبية

ألم الصدر عند موضع القلب.

ضيق في التنفس.

عرق بارد مفاجئ.

غثيان وميل للقيء.

صعوبة الحديث وتأتأة.

آلام الكتف الأيسر تمتد لمنتصف الظهر.

أعراض حدوث الجلطات

خدر أحد الأطراف فجأة وصعوبة تحريكه.

تورم وانتفاخ أحد الأطراف السفلية بصورة مفاجئة.

ألم الصدر وصعوبة التنفس.

كذلك وُجد أن استخدام الكريم لفترة طويلة يزيد من فرص الإصابة بالسرطان وخاصة سرطانات الدم والليمف، كما سُجلت حالات موت مفاجئ في غضون فترة تناول مادة روكسوليتينيب (Ruxolitinib) بيد أنها لم تُسجل لدى الاستخدام الموضعي بعد.

الحمل والرضاعة واستخدام كريم أوبزيلورا Opzelura

لا توجد دراسات كافية تؤكد أمان تطبيق كريم أوبزيلورا في الحمل والرضاعة الطبيعية؛ إذ أنه من غير المعلوم كيفية تأثيره على الطفل الوليد أو الجنين. وهناك استبيانات تُجمع حاليًا حول الأمهات التي تقبل القيام بالتجارب السريرية لجمع المعلومات الكافية بهذا الشأن.

أفعال يجب تجنبها أثناء استخدام كريم أوبزيلورا Opzelura

يجب حفظ الكريم في درجة حرارة 20 إلى 25 درجة سيليزية، ممنوع تجميده أو وضعه بجانب حرارة مباشرة.

لا تضغط الأنبوب بقوة فيخرج كمية أكبر من المطلوب استخدامها، ولا تحاول إدخال الكريم مرة أخرى للعبوة.

تأكد من إغلاقها جيدًا بعد كل استخدام وحافظ على سلامة أنبوب الكريم.

أدوية تتفاعل مع كريم أوبزيلورا Opzelura

علاج فيروسات HIV، مثل: اتازانافير (Atazanavir)، وريتينوافير (Ritonavir).

دواء ميفيبريستون (Mifepristone).

عقار نيفازودون (Nefazodone).

المضادات الحيوية، مثل: الكلازيثرومايسين (clarithromycinC).

مضادات الفطريات، مثل: إيتراكونازول (Itraconazole) وكيتوكونازول (Ketoconazole).

مرض البهاق هو خلل صبغي ينتج عن تحطم خلايا الميلانوسايتس، وهي الخلايا التي تنتج الصبغة في الجلد، الأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن داخل الفَم والأنف والمناطق الجنسية و الإخراجية)، وشبكيّة العين ( وهي الطبقة الداخلية في مقلة العين). كنتيجة لتحطم هذه الخلايا، تظهر رقع بيضاء على أجزاء مختلفة من الجلد على الجسم، حتى الشعر الذي ينمو في المناطق المصابة يبيض في العادة، ويصيب هذا الخلل جميع الأجناس البشرية سواء كانوا ذكور أو إناث.

وقد يكون مرض البهاق مرضاً وراثيا فقد تزداد فرصة إنجاب أطفال مصابون بالمرض للآباء المصابون به ومع ذلك فنسبة الإصابات الوراثية قليلة نسبيًا.

هل يمكن لأي شخص أن يصاب بـ مرض البهاق؟

نعم، يمكن لأي شخص الإصابة بمرض البهاق، لكن أصحاب البشرة الداكنة هم الأكثر عرضه لهذا المرض، وذلك بسبب تباين الألوان بين المناطق المصابة والسليمة، ويمكن التغلب على المرض عن طريق كريم الأساس المقاوم للماء، كحل مؤقت لإخفاء علامات المرض على البشرة، وهناك حلول أخرى تتوفر في المراكز التجميلية كالتان الصناعي، الذي يغطي مناطق كثيرة من الجسم، لكنها لا تتطابق مع لون البشرة غالبًا ولا تؤتي النتائج المرجوة.

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