شوربة البصل الفرنسية الكلاسيكية يتطلب تحضير شوربة البصل الفرنسية الكلاسيكية الوقت والصبر ، لكن النكهة الرائعة التي تبعث على الدفء والتكلفة المنخفضة تجعلها وجبة تستحق الانتظار!

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 رطل البصل الأصفر

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة طحين

6 أكواب مرق لحم بقري

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ورقة الغار

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش طازج

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

5 شرائح خبز فرنسي

1 كوب جبن سويسري أو جرويير مبشور

الطريقة:

يقطّع البصل إلى شرائح بسماكة 2 سم. نضيف شرائح البصل في قدر كبير مع زيت الزيتون. يُطهى البصل على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر. عندما يبدأ البصل في الحصول على القليل من اللون البني الذهبي (بعد حوالي 30-45 دقيقة) ، أضف الزبدة .

استمر في الطهي على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى يتكرمل البصل بعمق (لون قطعة نقدية قديمة). يجب أن يستغرق هذا حوالي ساعة كاملة. إذا لزم الأمر ، أضف بضع ملاعق كبيرة من الماء لإذابة أي قطع بنية من القاع لمنعها من الاحتراق بينما يستمر البصل في النضج .

بمجرد أن يصبح البصل بنيًا وبكثافة المربى ، أضف الدقيق. يقلب ويطهى الدقيق مع البصل المكرمل لمدة دقيقتين إضافيتين. يساعد الدقيق على تكثيف المرق قليلاً ، مما يمنحه قوامًا .

يُضاف مرق اللحم إلى القدر ويُحرّك لإذابة أي قطع بنية من أسفل القدر. أضف أيضًا الزعتر وورق الغار والفلفل وصلصة رسيستيرشاير. يترك الحساء على نار هادئة لمدة نصف ساعة. إذا كنت تستخدم مرقًا منخفض الصوديوم ، فتأكد من تذوق الحساء بعد الغليان وإضافة الملح حسب الرغبة .

مع قرب نهاية وقت النضج ، سخن شواية الفرن مسبقًا. ضع شرائح الخبز على صينية وضعها في الفرن على الرف الأوسط. اشويها لبضع دقائق على كل جانب أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً بالكاد (ستشوي أكثر لاحقًا) .

ضع فوق كل شريحة خبز جبن مبشور ، ثم أعدها إلى الفرن واستمر في الشواء حتى تذوب الجبن وتتشكل فقاعات. يختلف وقت الشوي باختلاف كل فرن ، لذا تأكد من مراقبتها عن كثب. وهذا ينبغي أن يستغرق سوى بضع دقائق. ضع قطعة من الخبز المحمص مع الجبن المذاب فوق كل وعاء شوربة قبل التقديم مباشرة .