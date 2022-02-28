لازانيا بالسبانخ والجبن النباتي إنه طبق سهل غني بالجبن النباتي والسبانخ ومناسب لأيام الصيام وللأشخاص الذين لديهم حساسية لاكتوز هو نباتي!

باستا الفطر والسبانخ مع الريكوتا

لازانيا بالسبانخ والجبن النباتي

المكونات:

رذاذ الطبخ

علبة لازانيا

1 حزمة سبانخ طازجة

1 عبوة (8 أونصات) جبنة ريكوتا نباتية

1 كوب جبن موزاريلا نباتية مبشور

1 بيضة مخفوقة قليلاً

1 رشة جوزة الطيب المطحونة

1 رشة ريحان مجفف

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

1 كوب صلصة مكرونة

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

الخطوة 1

يُسخن الفرن على حرارة 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية). يرش طبق الكسرولة 1 ½ لتر مع رذاذ الطبخ.

الخطوة 2

دع الماء يغلي في قدر كبير مع رشة ملح. تُطهى اللازانيا في الماء المغلي مع التحريك من حين لآخر ، حتى تنضج تمامًا، حوالي 8 دقائق. تصفى.

الخطوة 3

ضعي القدر البخاري في قدر واملئيه بالماء حتى أسفل قاع قدر البخار. يترك الماء ليغلي. يُضاف السبانخ حتى يصبح طريًا ، من 2 إلى 6 دقائق. صفي السبانخ.

الخطوة 4

اخلطي السبانخ وجبن الريكوتا ونصف كوب جبن موزاريلا والبيض وجوزة الطيب والريحان والملح والفلفل الأسود في وعاء حتى تمتزج جيدًا.

الخطوة 5

يُدهن ربع كوب من صلصة المعكرونة في قاع الطاجن المعدّ؛ ضعي 3 نودلز لازانيا ، ونصف مزيج الريكوتا ، وربع كوب من صلصة المعكرونة. كرر وضع 3 طبقات أخرى من المعكرونة ونصف كوب من خليط الريكوتا وربع كوب من صلصة المعكرونة. اختتموا الكمية المتبقية من 3 نودلز لازانيا وربع كوب من صلصة المعكرونة. يرش نصف كوب جبن موزاريلا وجبنة بارميزان على الوجه. قم بتغطية الطاجن بورق الألمنيوم.

الخطوة 6

اخبزيها في فرن مسخن لمدة 25 دقيقة. اكشفي الغطاء عن الكسرولة واستمري في الخبز حتى تغلي اللازانيا وتتحول إلى اللون البني الفاتح ، حوالي 25 دقيقة أخرى. دعي اللازانيا ترتاح قبل 5 دقائق من التقديم.

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