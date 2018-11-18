شوربة البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا بنوعَيها على كمّيات مُتماثلة من الماء، والكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، إلّا أنَّ البطاطا الحلوة تتفوَّق بمحتواها العالي من الألياف، والفيتامينات، والمعادن، خاصّة فيتامين أ، كما أنَّها تَحتوي على مجموعةٍ من المُركَّبات، والعناصر الغذائيّة المُهمّة التي تُكسِب الجسم الكثير من الفوائد الصحّية.

لأنه موسم البطاطا الحلوة فاستغليها بعمل شوربة فهي مفيدة وخصوصاً لمن يريد أن يعمل رجيم:

مقادير شوربة البطاطا الحلوة:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة مفرومة

2 حبة ثوم مفروم

1 عود سالاري مفروم

5 حبات بطاطا حلوة

2 حبة جزر

ملح وفلفل "حسب الرغبة"

طريقة تحضير شوربة البطاطا الحلوة:

- أولاً قومي بتقشير البصل فرمًا ناعمًا.

- ثم قشري الثوم وقومي بهرسه.

- ثم قومي بغسل حبات الجزر والبطاطا وقشريهم ثم قطعيهم إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- ثم ضعي الزبدة في قدر على نار هادئة واتركيها تذوب ثم ضعي الثوم والبصل وقلبيه.

- ضيفي مكعبات الجزر والبطاطا الحلوة وحركي المقادير جيدًا.

- اتركي القدر على النار مدة عشر دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

- اسكبي لترين من مرق الدجاج ونضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب وحركي المقادير مرة أخرى وبشكل جيد.

- ارفعي النارعلى درجة حرارة متوسطة وغطي القدر ونتركه مدة 30 دقيقة إلى أن تنضج مكعبات البطاطا والجزر.

- ارفعي القدر عن النار واسكبي المزيج في الخفاق الكهربائي وخفقيه جيدًا للحصول على قوام ناعم.

- اعيدي المزيج إلى القدر وضيفي الكريمة السائلة ونحرك المقادير بشكل جيد.

- ارفعي القدر عن النار، اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينها بالقرفة وقديمها ساخنة، وصحتين وعافية.

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