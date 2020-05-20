يتميّز الشوفان بغناه بالمحتوى العالي من الألياف والتي تسمَّى بيتا جلوكان ومن المعروف أن الألياف تُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، وفيما يتعلّق بالمحتوى الغذائي في الشوفان فإنّ كل 100 غرام من الشوفان.

شوربة الشوفان بالخضار هي نوع من الشوربات من الأطباق الغنية جدًا بالعناصر الغذائية والألياف والبروتينات، ومن الأطباق الصحية والمفضلة عند الأشخاص النباتيين خاصّةً، وعند الأشخاص المهتمين بالحميّة، فالشوفان من الحبوب المفيدة جدًا.

مقادير شوربة الشوفان بالخضار:

3 جزر مقطع إلى قطع صغيرة

1/2 كوب شوفان

1 بطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة

1 بصل مقطع إلى جوانح رفيعة

1/4 كوب ذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1/2 ملعقة كبيرة زيت

2 كوب مرق خضار

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالخضار:

يوضع الجزر، البطاطس، البصل والذرة في قدرٍ على نارٍ متوسّطة مع المرق.

يضاف الثوم، الفلفل والملح إلى القدر ويترك المزيج يغلي.

يسخّن الزيت في مقلاةٍ على النار ثمّ يقلى الشوفان.

يضاف الشوفان إلى قدر الخضروات ويغلى الحساء لخمس دقائق إضافية.

وأخيراً تقدّم الشوربة ساخنة، وصحتين وعافية.

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