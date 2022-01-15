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حساء الملفوف الصحي والمغذي

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
حساء الملفوف الصحي والمغذي
حساء الملفوف الصحي والمغذي

حساء الملفوف الصحي والمغذي انه موسم الحساء، هل تريد أن تأكل حساء الملفوف الصحي السوبر مغذي، والمليء بالخضروات الرائعة!

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حساء الملفوف الصحي والمغذي

المكونات:

حساء الملفوف الصحي والمغذي

1 بصلة صفراء

4 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 جزر

4 أضلاع من الكرفس

حبة فلفل أخضر

1علبة طماطم مقطعة

1 علبة صلصة الطماطم

نصف رطل من الفاصوليا الخضراء المجمدة

¼ كوب بقدونس مفروم

1/2 ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

½  ملعقة صغيرة زعتر مجفف

¼  ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

6 أكواب من الكرنب المفروم (نصف رأس)

6 أكواب من مرق الخضار

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

حساء الملفوف الصحي والمغذي

الطريقة:

حساء الملفوف الصحي والمغذي

  • يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. نضيف البصل والثوم وزيت الزيتون إلى قدر شوربة كبير ونقلبه على نار متوسطة حتى ينضج البصل.
  • بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات.
  • نضيف مكعبات الطماطم (مع العصائر) وصلصة الطماطم والفاصوليا الخضراء المجمدة والبقدونس المفروم والفلفل الحلو والأوريجانو والزعتر والفلفل. استمر في التقليب والطهي أثناء تقطيع الملفوف.
  • يقطع الملفوف إلى قطع بحجم بوصة واحدة. أضيفي الملفوف إلى القدر مع مرق الخضار وقلبي حتى تمتزج.
  • ضع غطاءً على القدر ، واشعل النار على درجة حرارة متوسطة إلى عالية ، واترك الحساء يغلي. بمجرد الغليان ، خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركيه يغلي ببطء مع التحريك من حين لآخر لمدة 40 دقيقة أو حتى يصل الملفوف إلى الطراوة التي تريدها.
  • بمجرد أن يصبح الملفوف طريًا ، قم بتتبيل الحساء بالملح ، بدءًا من نصف ملعقة صغيرة وإضافة المزيد حسب رغبتك. يُنهي الحساء عن طريق إضافة عصير الليمون والتقليب حتى يتجانس. قدميها ساخنة مع الخبز المقرمش للتغميس.

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