حساء الملفوف الصحي والمغذي انه موسم الحساء، هل تريد أن تأكل حساء الملفوف الصحي السوبر مغذي، والمليء بالخضروات الرائعة!
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حساء الملفوف الصحي والمغذي
المكونات:
1 بصلة صفراء
4 فصوص ثوم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4 جزر
4 أضلاع من الكرفس
حبة فلفل أخضر
1علبة طماطم مقطعة
1 علبة صلصة الطماطم
نصف رطل من الفاصوليا الخضراء المجمدة
¼ كوب بقدونس مفروم
1/2 ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف
½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج
6 أكواب من الكرنب المفروم (نصف رأس)
6 أكواب من مرق الخضار
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
حساء الملفوف الصحي والمغذي
الطريقة:
- يقطع البصل إلى مكعبات ويفرم الثوم. نضيف البصل والثوم وزيت الزيتون إلى قدر شوربة كبير ونقلبه على نار متوسطة حتى ينضج البصل.
- بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات.
- نضيف مكعبات الطماطم (مع العصائر) وصلصة الطماطم والفاصوليا الخضراء المجمدة والبقدونس المفروم والفلفل الحلو والأوريجانو والزعتر والفلفل. استمر في التقليب والطهي أثناء تقطيع الملفوف.
- يقطع الملفوف إلى قطع بحجم بوصة واحدة. أضيفي الملفوف إلى القدر مع مرق الخضار وقلبي حتى تمتزج.
- ضع غطاءً على القدر ، واشعل النار على درجة حرارة متوسطة إلى عالية ، واترك الحساء يغلي. بمجرد الغليان ، خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركيه يغلي ببطء مع التحريك من حين لآخر لمدة 40 دقيقة أو حتى يصل الملفوف إلى الطراوة التي تريدها.
- بمجرد أن يصبح الملفوف طريًا ، قم بتتبيل الحساء بالملح ، بدءًا من نصف ملعقة صغيرة وإضافة المزيد حسب رغبتك. يُنهي الحساء عن طريق إضافة عصير الليمون والتقليب حتى يتجانس. قدميها ساخنة مع الخبز المقرمش للتغميس.
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