حساء الملفوف الصحي والمغذي

بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات

بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات .

بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات .

بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات .

بينما يقلى البصل والثوم ، يقشر الجزر ويقطع إلى شرائح ، يقطع الكرفس ويقطع الفلفل إلى مكعبات. أضيفي الجزر والكرفس والفلفل إلى القدر. استمر في القلي أثناء قياس باقي المكونات .