صدفية الشعر: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج

الصدفية حالة مرضية جلدية مزمنة وغالباً ما تظهر أعراضها في فترة من الزمن ثم تختفي مرة أخرى والذي يحدث حقيقة في مرض الصدفية هو تزايد متسارع في دورة حياة الخلايا الجلدية، مما يؤدي لتراكم هذه الخلايا بطريقة مستمرة على سطح الجلد.

وحينها يصعب على الجسد التخلص منها بطريقة منتظمة وبشكل دوري، مما يؤدي لحالة من حرشفة الجلد، وتكوُّن بقع حمراء تتسبب بالحكة والألم، ويمكن اتباع وسائل وأساليب مختلفة قد تخفف من حدة المرض مثل الإقلاع عن التدخين والقيام بالترطيب باستمرار، فضلاً عن ضبط النفس والحد من القلق والتوتر أو الإجهاد عموماً.

وفي هذا المقال نقدم لكم أسباب ظهور صدفية الشعر وأعراضها وطرق علاجها:

أسباب ظهور صدفية الشعر

- تناول بعض الأدوية الطبية.

- الإصابة بحروق الشمس.

- الإصابة بالعدوى.

- الشعور بالقلق والإجهاد.

- وجود إصابات جلدية.

أعراض صدفية الشعر

- الشعور بالحكة.

- جفاف فروة الرأس.

- الإصابة بقشرة الرأس غير المألوفة.

- ظهور حراشف بلون أبيض مائل للفضي.

- ظهور بقع وَعِرة متقشرة وذات لون أحمر.

- تساقط الشعر الذي ينتج عن الحكة الشديدة والخدوش التي تترتب على الإصابة بالصدفية.

علاج صدفية الشعر

1- منتجات قطران الفحم بأشكالها المختلفة والمتنوعة كالكريمات، والصابون، والشامبو، والمراهم، والجِّل، وتعمل هذه المنتجات على تقليل نمو خلايا الجلد، وتخفيف الالتهابات، وما يصاحبها من تقشير وحكة، ومن عيوبها رائحتها غير المحببة بالإضافة إلى التصبّغات التي قد تخلفها، ولحل هذه المشكلة يمكن استخدام بلسم غير طبي بعد غسيل فروة الرأس بالشامبو للتخلص من الرائحة القوية لقطران الفحم.

2- حمض الساليسيليك الذي يقوم بإزالة القشور والتخلص منها، وعادة ما يوجد في الصابون والشامبو الطبي.

3- الشامبو الطبي العلاجي الذي يقوم بإزالة القشور التي تظهر على فروة الرأس، وهناك أنواع وأصناف متعددة منها ما يحتوي على قطران الفحم ومنها ما هو خالٍ منه.

نصائح للتخفيف من أعراض صدفية الشعر

تجنب الضغط العصبي والابتعاد عن الحالة النفسية السيئة.

استخدام الشامبو الطبي لغسل الشعر.

عدم الإفراط في تمشيط الشعر، لأن احتكاك المشط لفروة الرأس قد يزيد من حدة الاحمرار والحكة.

إن إستخدام كريمات الترطيب الطبية يساعد في الحد من شعور الحكة الناتج عن جفاف الجلد ما يساهم في الحفاظ على مرونة الجلد ومنع تشكل اللويحات والقشور.

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