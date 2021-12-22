صفات الأبراج الترابية وعيوبها

الابراج الترابية هم برج الثور، برج العذراء، برج الجدي، الأبراج الترابية من أكثر الأبراج ذكاءاً، يتمتعون بالقدرة الكبيرة على تفهم الأمور والتفكير بشكل منطقي وشكل صحيح.

الأبراج الترابية لديهم القدرة الكبيرة على التأثير على الآخرين وإقناعهم بآرائهم، يتحملون الضغوطات والمتاعب والتي من الممكن أن يتعرضوا لها، ويتعاملون مع تلك الضغوطات بصبر، يمكن التعرف عليهم بسهولة من خلال حديثم اللبق وأسلوبهم المنظم.

يتميز أصحاب الأبراج الترابية بمجموعة من الصفات سواء النقاط الإيجابية أو السلبية تتمثل فيه:

الثقة بالنفس : يمتلكون أصحاب الأبراج الترابية الشخصية القوية، والثقة الكبيرة بالنفس، والقدرة على التأثير بشكل كبير على الآخرين وإقناعهم.

: يمتلكون أصحاب الأبراج الترابية الشخصية القوية، والثقة الكبيرة بالنفس، والقدرة على التأثير بشكل كبير على الآخرين وإقناعهم. الإجتهاد وحس المثابرة: يحرص الابراج الترابية على الإجتهاد في العمل والوصول إلى الهدف، يتميزون بالإصرار والجدية في كل شي، وحس المثابرة.

يحرص الابراج الترابية على الإجتهاد في العمل والوصول إلى الهدف، يتميزون بالإصرار والجدية في كل شي، وحس المثابرة. الصبر: يتحمل أصحاب الابراج الترابية الضغوطات والمتاعب والتي من الممكن أن يتعرضون لها، يتعاملون معها بصبر دون شكوى، يستمدون قوتهم من الأرض يستطيعو التأقلم مع كافة الظروف دون ملل وتعب.

يتحمل أصحاب الابراج الترابية الضغوطات والمتاعب والتي من الممكن أن يتعرضون لها، يتعاملون معها بصبر دون شكوى، يستمدون قوتهم من الأرض يستطيعو التأقلم مع كافة الظروف دون ملل وتعب. محترفون وخبراء: يتمتع أصحاب الأبراج الترابية بقوة الشخصية وتأثيرهم القوي وشخصيتهم الجذابة، قد يعملون في الأعمال الفنية ويخططون لأعمالهم على مستوى دقيق، يتميزو بالديناميكية ويستطيعون وضع الخطط والاستراجيات التي تحكم سير العمل، يجيدون التعامل مع العراقيل والصعوبات.

يتمتع أصحاب الأبراج الترابية بقوة الشخصية وتأثيرهم القوي وشخصيتهم الجذابة، قد يعملون في الأعمال الفنية ويخططون لأعمالهم على مستوى دقيق، يتميزو بالديناميكية ويستطيعون وضع الخطط والاستراجيات التي تحكم سير العمل، يجيدون التعامل مع العراقيل والصعوبات. الذكاء: يتميزون الابراج الترابية بالذكاء العقلي والفكري، ويمتلكون القدرة بالتفكير بالشكل المنطقي بعيداً عن العواطف والأهواء الشخصية، لذا هم يستطيعون الوصول إلى نتائج منطقية ونتائج صحيحة.

التوازن: يميل الأبراج الترابية إلى تحقيق التوازن بين العقل والقلب في كل شيء يتعلق باختياراتهم ويدرسون كافة خطواتهم وقرارتهم قبل اتخاذهم على صعيد العاطفة.

يميل الأبراج الترابية إلى تحقيق التوازن بين العقل والقلب في كل شيء يتعلق باختياراتهم ويدرسون كافة خطواتهم وقرارتهم قبل اتخاذهم على صعيد العاطفة. الدقة: يتميز الأبراج الترابية بقوة التركيز ودقة الملاحظة وهذا ما يضعهم في مركز القوة، يميلون أصحاب إلى الاستقرار في العمل أو في حياتهم الشخصية وعدم تأقلمهم بالعمل الغير ثابت أة المؤقت، تدفع شخصيتهم الترابية في تحمل مشاق ومتاعب العمل.

يتميز الأبراج الترابية بقوة التركيز ودقة الملاحظة وهذا ما يضعهم في مركز القوة، يميلون أصحاب إلى الاستقرار في العمل أو في حياتهم الشخصية وعدم تأقلمهم بالعمل الغير ثابت أة المؤقت، تدفع شخصيتهم الترابية في تحمل مشاق ومتاعب العمل. كتومين: من صفات الأبراج الترابية أنهم كتومين، يحتفظون ويتمهلون في الإفصاح والتعبير عن مشاعرهم اتجاه الطرف الآخر،حيث يبقونها في داخلهم لفترة طويلة دون البوح بها.

من صفات الأبراج الترابية أنهم كتومين، يحتفظون ويتمهلون في الإفصاح والتعبير عن مشاعرهم اتجاه الطرف الآخر،حيث يبقونها في داخلهم لفترة طويلة دون البوح بها. العاطفة الشديدة: من صفات الأبراج الترابية أنهم عاطفيون ويعبرون عن مشاعرهم بالأفعال أو الاغاني التي تعبر عن حالتهم، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الترابية.

صفات الأبراج الترابية

صفات الأبراج الترابية "برج الجدي"

برج الجدي يتسمون بحبهم الشديد للعمل وجديتهم وتفانيهم للعمل، وسعيهم المستمر وراء النجاح لتحقيق طموحاتهم العملية، ويميل مواليد برج الجدي إلى تجاهل من حولهم مما يسبب مشاكل في علاقتهم مع شريك حياتهم، وقد يميل مواليد برج الجدي إلى المزاجية وتقلب المزاج، ولكنهم يقدرون العائلة والأصدقاء مما يحد أحياناً من التوتر والعصبية الذي يسببه انشغالهم الدائم.

صفات الأبراج الترابية "برج الثور"

برج الثور هم الشخصية القوية الصلبة فهو يحب أجواء الراحة والرفاهية وهو إنسان صبره طويل جداً يسعى دائماً نحو النجاح بخطوات مدروسة وقدرة عالية على التخطيط والتنظيم، كما أن مواليد برج الثور محبون لعملهم ينفذونه بمثالية عالية، حب النجاح والرفاهية لا يطغى على حب الفن والحب والرومانسية.

صفات الأبراج الترابية "برج العذراء"

برج العذراء يتصفون بأنهم أشخاص حالمون ورومانسيون من الطراز الأول ويتسمون بالذكاء والقدرة على التخطيط وكثرة النشاط والحيوية، ومن أهم صفات برج العذراء هي دقة الملاحظة والقدرة العالية على التحليل، ويمكن أن يتكل عليهم من حولهم نظراً لحس المسؤولية العالي لديهم، مواليد برج العذراء حساسون وأخلاقيون يمتازون بالصبر والتأني الدائم في إتخاذ القرارات.

عيوب الأبراج الترابية

من عيوب الأبراج الترابية واقعيته الشديدة تقوده في كثير من الأحيان إلى أن يكون مادياً لدرجة الطمع.

شخص يفكر في المال بشكل هستيري، وبكيفية جمعه وكيفية الحفاظ عليه، ومتى يستطيع أن يجمع أكبر قدر من المال يمكنه من تحقيق جميع أحلامه، إلى أنه يقع في فخ الطمع والجشع في العديد من المواقف.

العملية والتفاني في العمل، هي صفات يجب الحفاظ عليها أحياناً من أجل تحقيق الأهداف، ولكن أصحاب الأبراج الترابية يسرفون في عملهم مما قد يؤثر سلباً على علاقاتهم الاجتماعية.

يصلون بكل حالة إلى أقصاها، ولهذا قد يعتبرهم البعض متطرفون في العديد من أمور الحياة، فهم إما أن يكونوا في حياة من يحبهم كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، لا يقبلون بالحلول الوسط أو الأمور الوسط والتوازن في أي شيء.

العند كذلك يعتبر من أهم وأبرز عيوبهم، فهم أشخاص مستعدون للدفاع عن أرائهم ووجهات نظرهم حتى بعد أن تثبت خطأها، العند قد يجعلهم يخسرهم العديد من المواقف والأشخاص.

صفات الأبراج الهوائية وعيوبها

صفات الأبراج المائية وعيوبها