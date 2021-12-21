صفات الأبراج الهوائية وعيوبها

الأبراج الهوائية وهي برج الجوزاء وبرج الميزان وبرج الدلو، الهواء هو عنصر بعيد المنال، يتم نسيانه في بعض الأحيان نظرًا لأنه لا يمكن رؤيته، ولكن هذا لا يجعل وجوده أقل أهمية، تمثل الأفعال والحركة وتمثل الأبراج الهوائية رياح التغيير، قد يكون مثل النسيم عندما تهدأ أمورهم.

أهم سمات الأبراج الهوائية الذكاء يستطيعون أن يحيطون الأمور بومضة بسيطة السرعة، ويتفقون في أي شيء يسمح لهم أن يستعرض عضلاتهم العقلية، هم أشخاص يصعب فهمهم، ومن الصعب معرفة ما يريدون بالضبط أو بفكرون به.

الأبراج الهوائية هي سيدة التفكير تأخذ قرارها بناءاً على عقلها،تحب أن تخرج وتعيش الحياة بشروطها الخاصة، مفكروون، محللون، لديهم قدرة التواصل وفكرة التكييف مع الآخرين، لديهم حب المغامرة الذي يدفهم إلى أن يسعوا إلى اكتساب خبرات جديدة ومثيرة.

الأبراج الهوائية لا يتفاعلون عندما يضع الطرف الآخر قواعده، يعيشون على فكرة عش ودع غيرك يعيش، هم قادة بطبيعتهم، يتعلق بالافكار والانجازات والمعلومات، يركزون على التفاصيل، اجتماعيون للغاية، يعرفون متى يستخدمون ذكائهم في الأوقات الحرجة، لا يجدون من يفهمهم، قادرون على حل مشاكلهم في وقت قصير، أصحاب الابراج الهوائية، لديهم إحساس عالي ويعملون على جعل الحياة أكثر مرحاً.

صفات الأبراج الهوائية

من صفات الأبراج الهوائية يحبون الجدال والناقشات العميقة.

من صفات الأبراج الهوائية أنها تحب الحياه وتحب الانطلاق.

يتميزون الأبراج الهوائية بالذكاء وحب الاطلاع والثقافة.

شخصيات الأبراج الهوائية اجتماعية تحب تكوين الكثير من العلاقات.

يتميزون الأبراج الهوائية بتفكيرهم العميق والعقلاني.

يحبون الشعور بالحرية ويكرهون الروتين.

شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة ومتهورة.

الأبراج الهوائية هم شخصيات تحب التجمعات ومرحة

الأبراج الهوائية تحب معرفة الأشياء الجديدة، وخوض المغامرات.

هم شخصيات فضولية التي تهتم كثيراً بالتفاصيل.

يعتبر تقلب المزاج من أكبر عيوب مواليد الأبراج الهوائية، فكثيراً ما يتحول مواليد الأبراج الهوائية من قمة الرزانة والهدوء إلى قمة العصبية.

من الشخصيات سريعة الشعور بالقلق والتوتر، ويحبون الظهور والشهرة، وكثيراً ما يكونوا محط أنظار الآخرين.

صفات الأبراج الهوائية

صفات الأبراج الهوائية "برج الجوزاء"

برج الجوزاء يتصف بالذكاء النشاط، البراعة وسرعة التأقلم مع المحيط، مولود برج الجوزاء يهوى الموسيقى، القراءة، الدردشة، والقيام برحلات قصيرة في انحاء البلاد، لا يحبّ البقاء لوحده والتكرار والروتين. يميل الى الفضولية ويشعر دائماً ان الوقت ليس كافياً لكي يجرّب ويكتشف كل شيء.

مولود برج الجوزاء حاد الذكاء، ولكن يملك شخصيتين مختلفتين فهو شخص اجتماعي وجاهز للمرح وقد يتحوّل فجأة الى شخص جديّ ورصين ولا يهدأ. برج الجوزاء على العموم عاطفي جداً ومحبوب من الجميع بسبب تواضعه وبساطته في التعامل مع الغير.

يتمتع برج الجوزاء بطاقة كبيرة ونشاط، وينجح كموسيقي او عازف على الة موسيقية، في مجال الرياضة او التجارة، والتعليم، لا يعرف برج الجوزاء الملل كما يحبّ السفر والتنقل بين الدول بهدف السياحة والتعرّف الى اماكن وحضارات جديدة.

صفات الأبراج الهوائية "برج الميزان"

من صفات برج الميزان يعشقون الوفاق والانسجام، ويهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس، ويحترمون مشاعر الآخرين، متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد.

مواليد برج الميزان متفتحون ويعملون ما بوسعهم لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدتهم،يحاولون أن يكونوا لبقين وطيبين، ولا يحبون الشقاق والشجار ومعظمهم يسعى إلى السلام والوفاق فى كل علاقاتهم، ويشعر بإحساس طاغ بالجمال، منازل برج الميزان دائمًا تتميز بالترتيب والجمال، ويتمتعون بتسلية الآخرين ويحرصون على أن يشعر ضيوفهم بالراحة والترحيب كما يستطيع مواليد برج الميزان أن يتوافقوا مع الجميع فهم محبوبون وصحبتهم مرغوبة من الآخرين.

صفات الأبراج الهوائية "برج الدلو"

من صفات برج الدلو أنه شخص صادق مع نفسه ومع الآخرين عقلاني، ذو شخصية فريدة ومميزة ومختلفة عن باقي الأبراج، يتميز برج الدلو بأنه ودود و لطيف وسخي وهذا يظهر في تعامله مع أصدقائه المقربون وأفراد عائلته.

مواليد برج الدلو شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة، له القدرة الفكريّة العميقة ولكن مواليد هذا البرج يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً.

برج الدلو عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق، لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه، صاحب برج الدلو شخص غير متسامح للغاية، يمكنه في بعض الأحيان اتّخاذ قرارات متسرّعة وغير لائقة إلى أبعد الحدود.

عيوب الأبراج الهوائية

تقلبات حالاتهم المزاجية وهم يجدون صعوبة في استكمال الأعمال التي بدأوا بها كونهم يعانون في بعض الأحيان من التشتت وعدم القدرة على التركيز، هذا وأنهم يشتهرون بتسرّعهم في اتخاذ القرارات كما أنهم يكونون أحياناً سطحيين.

برج الدلو يعاني من التقلبات المزاجية كذلك والعصبية وهو لا يتقبل الانتقاد، إذ إنه من الأبراج العنيدة جداً التي تتشبّث برأيها، كما يجد أصحاب برج الدلو يتصف بالصعوبة في إدخال أحد إلى قلبهم بسهولة ويخافون من الارتباط لأنه لا يستطيعون التخلي عن حريتهم.

من عيوب برج الميزان شخصية مترددة فهو بطيء في اتخاذ القرارات كما أنه يعاني من تقلبات مزاجية بالإضافة إلى أنه كثير التفكير.

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