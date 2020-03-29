أصحاب برج الحمل يجدون أنفسهم كقادة حقيقيين، وبالرغم من أنهم ممتازون ببدء أو مراقبة المشاريع فلا تعتمد عليهم عند الغوص في تنفيذ تفاصيل العمل، وغالباً ما يكون أصحاب برج الحمل غير خائفين من كونهم عند نقطة الحسم في الأشياء.

وأصحاب برج الحمل المليئون بالطاقة يحبون فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، أصحاب برج الحمل جريئون في الكلام إلى درجة قد تقارب الفظاظة، إلى درجة أنه قد يضطر أصحاب الأحاسيس المرهفة ممن حولهم أن يبتعدوا عنهم، والشخص الحمل جسور وربما يميل إلى التسلط والعدوانية، وعند الحاجة غالباً ما يستجمع الشخص الحمل قوته الداخلية للتغلب على التحديات من أي نوع كان، فهو دائماً شخص منافس، وهو أيضاً لا يمكن أن يكون بعيداً عن التطلع نحو اهتماماته المفضلة. وعادة يكون الحمل مغروراً ومتبجحاً وكذلك مستبداً.

صفات الجد والجدة من برج الحمل:

قدم الحمل الجد لأحفاده مثالاً عن الشجاعة، وهو ينمي فيهم روح الاستقلالية والتصميم واحترام حياة الآخرين، معه يتعلم الأحفاد أن ينموا مواهبهم الخلاقة والمميزة، وأن يبتعدوا عن كل ما هو ممل وثقيل .. مع الجد الحمل، لا وقت للملل.

أشياء يجب أن تعرفها عن مولود برج الحمل:

1- مخلص

برج الحمل صريح ويتحدث ما يخطر على باله. إذا أعجب بشيء ما، فلن يفكروا مرتين قبل الاعتراف بذلك. وإذا لم يفعلوا ذلك، فاستعد لردود افعال صادقة (ربما قاسية). إنهم يكرهون فكرة الكذب، ويفضلون دائما أن يخبروك بالحقيقة مهما كانت.

2- متفائل

يحب رؤية الجانب الأكثر إشراقا من كل شيء ، وهو متفائل جدا بطبيعته. إذا كنت غاضبًا لأي سبب من الأسباب، سيحاول شريكك الحمل أن يرشدك إلى الخروج من الموقف، ويعطيك أفكار إيجابية. حتى عندما تكون الأوقات صعبة، ستراه دائما مبتسما ويتأمل في غد أفضل.

3- يحب التحديات

برج الحمل عنيد ويحب أن يتحدى نفسه لتحقيق الأشياء. اعطه تحدي وسترونهم منغمسًا تمامًا في إكماله. في الواقع، لن يدخل في أي شيء آخر حتى ينجح، واذا اخفق فهو سيتحول إلى منتقد شديد لنفسه.

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