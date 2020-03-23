برج الحمل من الأبراج النارية التي تحتل المرتبة الأولى من الأبراج السماوية والتي يبلغ عددها اثنى عشر برجاً، ومواليد الفترة بين 21 مارس إلى 19 أبريل هم مواليد الحمل.

ويمتاز أصحاب هذا البرج بميزات عديدة والتي من أهمّها: قوة التأثير على الآخرين، وحب المغامرة، وحبّ لفت الانتباه، والكوكب المميز لهذا البرج هو كوكب المريخ، ويتوافق برج الحمل مع برج الميزان، والقوس، والأسد، ولا يتوافق مع برج الحوت، والعذراء، والجوزاء، ومن أهم مشاهير هذا البرج: مارلون براندو، وبات ديفز، وأدولف هيتلر، وتوماس جفرسون، وتشارلي تشابلن.

وفي هذا المقال نقدم لكم حقائق مثيرة حول برج الحمل:

- مهما تأخّر الحمل في الاستيقاظ أو الخروج من المنزل، يكون أول الواصلين.

- الحمل متلهف للحب، وفي كل مرة يعيش الحب كأنه يجربه للمرة الأولى.

- الحمل لا يقوم بما يراه صغيراً في حقه، إما أن يخطو خطوة جبارة أو لا يخطُ.

- الحمل لا يتخلى عن أصدقاءه ولكن هم من يتخلوا عنه.

- يمكن للحمل أن يقنع الناس بسهولة.

- الحمل جدير بالثقة، ويثق بسهولة بغيره.

- لا تتوقع من الحمل أن ينقذك دائماً.

- لتزعج الحمل كن سلبياً، قل "هذا غير ممكن".

- إذا قال الحمل "آسف" فإنه لا يكرر أبداً ما لأجله قال "آسف".

-٩٩٪ من وقت الحمل يكون فيه منزعجاً أو معرضاً للانزعاج.

- عندما تجادل الحمل حاول ألا تعطيه مهلة أو تتيح له مجالاً لاستلام الكلام.

- الحمل عندما يؤمن بتنفيذ رغبة، لن يوقفه أحد.

- صاحب حجة، دائماً لديه ما يقوله كي يظهر صدقه.

- الحمل ناجح في أن يكون سيء السمعة، وقد يفضل ذلك.

- الحب عند الحمل مثل معركة والحمل دائماً يفوز.

- يشتري ما يريده.

- يجيب على كل الأسئلة حتى تلك التي لم يكن مستعداً لها.

- سريع إعطاء المشورة والنصيحة.

- قادر على التعامل مع الحزن بسهولة.

- ينتقل من علاقة فاشلة لأخرى ناجحة بسهولة، ما يجعله يبدو لئيماً للبعض.

- يكره المهام المتكررة ولا يطبقها.

- واثق من أنه الأكثر شعبية وتميزاً.

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