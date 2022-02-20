ما هي صفات الرجل الشهواني؟ ما معنى الشهوانية؟ ما هي صفات الرجل الشهواني الجسدية؟ ما هي صفات الرجل الشهواني بعد الزواج؟ كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الشهواني؟ ما هي علامات تظهر على الرجل عندما يثار؟ متى تقل الشهوة عند الرجل؟ كيف يمكن تخطي الشهوة الشديدة عند الرجل؟

الرجل الشهواني هو الرجل الذي يملك زيادة في الرغبة الجنسية وممارستها أكثر من غيره، وتكون زادت عن الحد الطبيعي، ومن أسباب زيادة الشهوة عند الرجال مشاهدة الأفلام الإباحية، ممارسة العادة السرية، الإصابة بأمراض اضطرابات تدفق الدم، ومن أسباب زيادة الشهوة عند الرجال أيضاً تلف بعض أنسجة المخ.

ما معنى الشهوانية؟

الشهوانية هي مرض نفسي ويسمى "السلوك الجنسي القهري" وهو يعني الرجل الشهواني ويعني أنه رجل مدمن على ممارسة الجنس ولا يمارسه بمحض إرادته أو بدافع الحب لشريكته.

صفات الرجل الشهواني

لا يهتم بشخصية الفتاة التي سيتزوجها فقط يهتم بشكل جسدها ومظهرها الخارجي ومتعجل لإتمام إجراءات الزواج.

يتحدث كثيراً عن الجنس وقليلاً ما يتطرق إلى مواضيع أخرى.

من صفات الرجل الشهواني أنه ينظر بعمق في بعض المناطق المعينة لخطيبته.

من صفات الرجل الشهواني لمس الرجل لخطيبته يحاول لمسها والتقرب منها في فترة الخطوبة.

صفات الرجل الشهواني الجسدية

كثافة شعر الصدر والحاجبين والذراعين والساقين فشعر الجسم الكثيف عند الرجل يشير إلى فحولته الجنسية.

من صفات الرجل الشهواني الجسدية الشعر الخشن

ممتلئ الشفتين

بروز عظمتي الوجنتين

له أوردة منتفخة في ساعديه

بطن مسطح لأنه الفحولة الجنسية تحتاج لجسد رياضي قادر على ممارسة الأوضاع الجنسية المختلفة.

رائحة جسده مميزة لجذب النساء لهم.

حوض عريض

صفات الرجل الشهواني بعد الزواج

الرجل الشهواني عادة ما يبالغ في تخيل الأوضاع الجنسية الشاذة ويحاول تطبيق تلك الأوضاع مع زوجته.

قد يفرط الزوج الشهواني في عدد مرات ممارسته للعلاقة الحميمة مع زوجته مما قد يضر بصحتها ويسبب لها الآلام والالتهابات.

عادة ما يلجأ الزوج الشهواني للعنف أثناء ممارسة العلاقة الزوجية ليستطيع إشباع غريزته الجنسية.

الرجل الشهواني يغلب عليه طابع الأنانية عند ممارسة الجنس فهو لا يهتم إلا بمتعته الشخصية فقط.

غالبًا ما يقوم الرجل الشهواني بتجاهل مشاعر زوجته بصورة تامة فهو لا يهتم لمرضها ولا لإرهاقها عندما يكون راغبًا في العلاقة الزوجية لذلك يقوم عدد كبير من الرجال الشهوانيون باغتصاب زوجاتهم.

كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الشهواني؟

إذا كنتِ تريدين الحفاظ على استقرار زواجك يجب الحفاظ على جمال جسدك.

يجب أن تكوني جاهزة في أي وقت لممارسة العلاقة مع زوجك دون تحديد أوقات معينة.

أن تتفهمي أن زوجكِ يحب تجربة أوضاع جنسية جديدة وتتقبلي ما يطلب منكِ.

الزوج الشهواني يهتم بالجسد بالمقام الأول لكنه يفضل ايضاً الزوجة التي تحبه وتداعب رجولته وتهمس بأذنه عن مدى حبها لها.

علامات تظهر على الرجل عندما يثار

هدوء صوته وانخفاضه

كثرة الحركة

لمس عضوه الذكري

محاولة لمسكِ بطريقة غير مباشرة

إذا نظرتِ إلى زوجك أنه يلعق شفاهه وهو ينظر إليكِ

تغيير شكل عينيه بطريقة مثيرة

علامات تدل على أن الرجل يشتهيك

علامات تدل على اشتهاء الرجل للمراة التوجه إليكِ بأسئلة شخصية

الرجل الذي يستهلك الكثير من الوقت في مجاملتكِ

يقترب منكِ عندما تتحدثين إليه وقد يميل عليكِ ليلفت انتباهك عندما تنهمكين في الحديث مع شخص آخر

تعبير وجهه عندما تقتربين منه وخاصة حركة بؤبؤ العين

متى تقل الشهوة عند الرجل؟

تقل الشهوة عند الرجل الذي تجاوز سن الـ 40 تبدأ بالانخفاض، الشهوة عند الرجل لا تتوقف بل تقل، وهذا لا يعني أن لا يتزوج بعد عمر الـ 50 أو عدم استمتاعه في ممارسة الجنس.

أما بالنسبة للمرأة تقل الشهوة عند المرأة بعد سن 42 فتبدأ هرمونات جسمها بالإنخفاض خصوصاً بعد مرحلة انقطاع الدورة الشهرية مما يسبب لها جفاف في منطقة المهبل وصعوبة عند ممارسة العلاقة الحميمة.

كيف يمكن تخطي الشهوة الشديدة عند الرجل؟

الانقطاع عن مشاهدة المواقع الإباحية مثل الأفلام والصور والمجلات والفيديوهات.

ممارسة الرياضة مثل المشي أو اليوغا أو التأمل، أو الصيام، مشاركة بأنشطة اجتماعية.

تجنب المخالطة بأي امرأة بصورة منفردة وأن يحاول البقاء مع مجموعة.

الزواج لأنه يقلل كثيرًا من حدة مشكلة الشهوانية الجنسية.

مراجعة طبيب مختص لأخذ أدوية تقليل الرغبة الجنسية.

نصائح للرجل الشهواني

ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة لأنها تقلل من طاقتهم.

عدم تناول الأطعمة التي تحفز الرغبة الجنسية مثل الجرجير،الأسماك، المكسرات، الموز، الرمان، الثوم، الشوكولاتة الداكنة.

الزواج بامرأة مناسبة له في اسرع وقت ممكن.

هل على الرجل شديد الشهوة زيارة الطبيب؟

نعم يجب زيارة الطبيب لو كانت خيالاته الجنسية هي كل ما يفكر فيه لدرجة عدم قدرته على آداء أي عمل أخر.

إذا شعر الرجل بالرغبة في ممارسة سلوكيات جنسية شاذة.

إذا كان الجنس وسيلته الوحيدة للتخلص من الاكتئاب أو التوتر.

عدم قدرته على إقامة علاقة عاطفية مستقرة وطويلة الأمد مع أي أنثى.

اللمس طاقة منسية في الحياة الزوجية

اللمس هي نوع من أنواع التواصل الغير لفظي وهي حاسة مهملة بين الأزواج ولا يلتفت كثيرون إليها بالرغم من أهميتها يعبر عن أحاسيس الإنسان الداخلية، وتنعكس على الشخص المتلقي إيجابياً.

التلامس ليس مجرد طريقة عظيمة للاتصال والشعور بالدفء والقرب، لكنه أيضاً يهدئ المشاعر الثائرة فى الأوقات الصعبة، ويجعلنا نعود بمشاعر الحب الذي نكنه لبعضنا البعض.

عندما يمد الرجل يده لكي يلمس أو يمسك يد المرأة فإن ذلك يستحث مشاعرها، ويفتح حواسها بشكل كبير، إن الرجل بشكل عام يحب أن يتفحص يد المرأة بيده في مرحلة الخطبة والارتباط، ولكنه يتوقف عن ذلك بعد الزواج، وهذه خسارة كبيرة، إن المرأة تحب أن تستشعر حب الرجل بهذه الطريقة، إنها لا تشعر بحبه إذا كانت رغبته في ملامستها لا تأتي إلا عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة فقط.

وإذا أراد الرجل أن يشعر برغبة زوجته في ممارسة العلاقة الحميمة، فإنه يكون في حاجة إلى أن يلمسها بطريقة حنونة أكثر من مرة فى اليوم الواحد، وعندما لا يريد الممارسة، يمكنه أن يمسك بيدها، أو يطوقها بذراعيه، يربت على كتفها وذراعيها، دون أن يلمح بممارسة العلاقة الزوجية.

لمس الزوجة فقط عند الرغبة فى ممارسة العلاقة الحميمة يشعرها أنها تستغل وأن لمسات زوجها الحانية ما هي إلا وسيلة خالية من المشاعر للوصول إلى هدفه وأن هذا التعامل أمر مسلم به.

تحتاج المرأة أن يلمسها الرجل بأكثر من طريقة وأكثر من مرة فى اليوم، فعندما يمسك الرجل بيد المرأة، يجب عليه أن يشعر زوجته بالدفء والاهتمام فى لمساته، وفي كثير من المرات ينسى الرجل أن يحتضن يد زوجته، وتجد المرأة نفسها ممسكة بيد باردة لا حياة فيها.

عندما يحتاج الرجل أن يركز اهتمامه من ناحية أخرى، يجب عليه أن يترك يدها فحسب، إن المرأة لا تريد أن تمسك بيد الرجل طوال الوقت، إنها فقط وسيلة اتصال حنون لبضع دقائق.

لماذا تحتاج المرأة إلى العناق؟

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب