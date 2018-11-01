إذا وجدت فيها هذه الصفات .. اعرف أنها المرأة السرطان
المرأة السرطانية لا تحب أن تجرح أو أن تسيء لأحدهم (shutterstock.com)
المرأة السرطان ملامحها عادة ناعمة أنثوية وطفولية تجمع بين البراءة والقوة، كثيرًا ما تشعر عند مقابلتك لها لأول مرة وكأنك تعرفها منذ زمن وقد تشعر أيضًا بغرورها وغموضها فالأمر يتوقف على ارتياحها وتقبلها لك،.
تهتم المرأة السرطان كثيرًا بكل الأشخاص التي تخصها كأفراد عائلتها وأخواتها وأصدقائها وحبيبها أو زوجها، اهتمامها بهم لا يشمل رعايتهم واحتوائهم فقط لكن يشمل شعور الرعب من فقدانهم ولغيرة عليهم أيضًا.
المرأة السرطانية لا تحب أن تجرح أو أن تسيء لأحدهم بدون سبب وإلا ستشعر بلوم شديد وتلوم نفسها، ولكن أذا أذيتها فهي بالفعل ستنتقم لنفسها، وهي كثيرة الظنون والشك.
مزاجها متقلب فهي مرحة جدًا عندما تكون بمزاج جيد، ولكن عندما تنقلب مرة واحدة وتحزن عندما تتذكر شيء أحزنها.
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