إذا وجدت فيها هذه الصفات .. اعرف أنها المرأة السرطان

المرأة السرطانية لا تحب أن تجرح أو أن تسيء لأحدهم (shutterstock.com)

المرأة السرطانية لا تحب أن تجرح أو أن تسيء لأحدهم بدون سبب وإلا ستشعر بلوم شديد وتلوم نفسها، ولكن أذا أذيتها فهي بالفعل ستنتقم لنفسها، وهي كثيرة الظنون والشك.

مزاجها متقلب فهي مرحة جدًا عندما تكون بمزاج جيد، ولكن عندما تنقلب مرة واحدة وتحزن عندما تتذكر شيء أحزنها.