صفات برج السرطان في الحب

يتميز مولود هذا البرج بالإحساس المرهف للغاية، فإذا أحب فإنه يعطي بلا حدود دون أن ينتظر المقابل من أحد، وهو أيضاً وفيّ ومخلص في مشاعره، ولا يدخل في علاقات عاطفية إلا إذا شعر بالأمان مع الطرف الآخر، كما أنه يتمهل ويسير بخطوات بطيئة فيما يتعلق في الارتباط والحب؛ وذلك لأنّه يخشى أن يتعرض قلبه للأذى والألم، لذلك يحب دائماً أن يتأكد من مدى إخلاص شريك حياته له.

كما يحرص مولود برج السرطان على مساندة الشريك والوقوف إلى جانبه في جميع الأوقات والأزمات، ويسعى دوماً على مشاركته لتخطي جميع المشاكل والعقبات التي تواجهه، فمولود برج السرطان رومانسي وعاطفي للغاية ويحب الهدايا والورود، وهذا ما يجعله شريكاً فريداً من نوعه.

والجدير بالذكر أن برج السرطان من الأبراتج المائية وهو البرج الرابع من الأبراج المنتمية لدائرة الأبراج الفلكية، وتمرّ الشمس في برج السرطان من 22 يونيو إلى 22 يوليو، كما يتميز مولود هذا البرج بالحنان والطيبة، فشخصيته هادئة واقتصادية للغاية، ويحرص على ممتلكاته وأمواله، كما يتميز بحبه للأجواء العائلية وللعلاقات الاجتماعية، لكنه برج غامض، ومليء بالتناقضات والمغامرات، كما يمتلك شخصية قوية وقيادية مليئة بالعزم والإصرار أحياناً، ولكنها حساسة للغاية في أوقات أخرى.

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