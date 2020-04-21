صفات رجل برج الثور

برج الثور من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21أبريل / نيسان إلى تاريخ 21 مايو / أيار، ويتسم برج الثور بعدد من المميزات هي:

- أنه برج ترابي.

- يتوافق مع أبراج عدة وهي: برج الجدي، وبرج العقرب، وبرج العذراء.

- لا يتوافق مع بعض الأبراج وهي: برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحمل.

- حجره الكريم هو حجر الزمرد.

- لونه المفضل هو اللون الأخضر واللون الأحمر.

- أحجاره هي حجر الزمرد وحجر الفيروز.

- كوكبه هو كوكب الزهرة.

يتسم رجل برج الثور بالعديد من الصفات هي:

- رزين، ومثابر، ويحب النجاح، وهادئ بطبعه، وحنون.

- قوي، وعصبي، والعزيمة، وذاطرته قوية، وعنيد، وصبور.

- مخلص لعلمه وعمله.

- يحب المال.

- يحب الرفاهية والراحة، ويحب التقاليد والارتباط بها.

- لا يسامح أحداً بسهولة.

- يحب الاستقرار في حياته.

- تصرفاته لبقة.

- قليل الحركة، ولا يحب التفكير كثيراً.

- يحب الاستقرار.

- يحب الطعام.

- يكره ألاعيب المرأة.

- حساس.

- يحب الموسيقى والهندسة والإخراج والتمثيل.

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