صفات رجل برج الثور

برج الثور من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21أبريل / نيسان إلى تاريخ 21 مايو / أيار، ويتسم برج الثور بعدد من المميزات هي:
- أنه برج ترابي.
- يتوافق مع أبراج عدة وهي: برج الجدي، وبرج العقرب، وبرج العذراء.
- لا يتوافق مع بعض الأبراج وهي: برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحمل.
- حجره الكريم هو حجر الزمرد.
- لونه المفضل هو اللون الأخضر واللون الأحمر.
- أحجاره هي حجر الزمرد وحجر الفيروز.
- كوكبه هو كوكب الزهرة.
يتسم رجل برج الثور بالعديد من الصفات هي:
- رزين، ومثابر، ويحب النجاح، وهادئ بطبعه، وحنون.
- قوي، وعصبي، والعزيمة، وذاطرته قوية، وعنيد، وصبور.
- مخلص لعلمه وعمله.
- يحب المال.
- يحب الرفاهية والراحة، ويحب التقاليد والارتباط بها.
- لا يسامح أحداً بسهولة.
- يحب الاستقرار في حياته.
- تصرفاته لبقة.
- قليل الحركة، ولا يحب التفكير كثيراً.
- يحب الاستقرار.
- يحب الطعام.
- يكره ألاعيب المرأة.
- حساس.
- يحب الموسيقى والهندسة والإخراج والتمثيل.
المزيد من الأبراج:
برجك الفلكي يحدد لك لون شعرك الأنسب لعام 2020
جوانب صعبة ومخيفة في شخصية كل برج
© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)