صنادل أنثوية بشرائط من "رينيه كوافيلا" الأمثل لحفلات هذا الصيف

بما أننا في الموسم الأمثل والأفضل والأكثر ملائمة لارتداء الصنادل بأشكالها فسنقدم لك في هذا المقال خيارا رائعا وملائما لكي تكملي إطلالاتك الصيفية من العلامة التجارية الأنيقة المختصة بتقديم موديلات صنادل جذابة وفاخرة.

وعاما بعد عام تزداد شهرة الدار الإيطالية العريقة لتقديمها موديلات كلاسيكية راقية ومتجددة، هي عصرية لكن مع الحفاظ على الحمض النووي "DNA" الخاص بالدار.

نبذة عن دار رينيه كوافيلا

بدأ تاريخ ماركة Rene Caovilla في عام 1923. حيث افتتح Edoardo الجد صاحب اسم العلامة، ورشة لتصنيع الأحذية الفاخرة يدويا في Fiesso d’Artico ، بالقرب من البندقية.

في الخمسينيات من القرن الماضي، تولى ابنه رينيه رئاسة الشركة. بعد الدراسة في باريس ولندن، تولى على الفور دور قائد عملية الصناعة، حيث كان في الواقع مهندس إنشاء العلامة التجارية.

اليوم، دخلت العلامة التجارية جيلها الثالث مع Edoardo مدير العمليات الحالي والمدير الإبداعي الذي يتطلع إلى الأزمنة المعاصرة والمستقبل دون نسيان الماضي، مع الحفاظ على وفية لمبدأين ثابتين: الشغف والإبداع والتميز.

يقول Edoardo Caovilla: "لم نتوقف أبدا عن اعتبار الأحذية الخاصة بنا" أشياء فنية راقية تسمى الأحذية "، مستشهد بالكلمات التي أحب والده رينيه تكرارها كثيرا لتعزيز القيمة المضافة للحرفية العالية والمهارات اليدوية، والتي لا تزال حتى اليوم ميزة توقيع المنزل.

دون أن ننسى إمكانية تفسير كل فكرة جديدة بحرية تامة. ويضيف Edoardo Caovilla ، الذي تم استدعاؤه لإدارة المنزل بعد عدة خبرات في التمويل الدولي والأسهم الخاصة: "كانت لدينا دائمًا رؤية شخصية للغاية وشاعرية ومبدعة لممارسة الأعمال التجارية".

"ربما لأننا، كما يقول والدي رينيه حتى اليوم، ولدنا وسط الجمال، بين فيلات Palladian في Brenta، وقد استنشقنا أجواء البندقية الأرستقراطية.

وفي هذا السيناريو بالتحديد، في الستينيات، ابتكر رينيه كاوفيلا وصمم وابتكر القطع الأيقونية من الخط ، وهي نفس القطع التي تم تحديثها وإعادة النظر فيها ، والتي لا تزال حتى يومنا هذا شعارا للأنوثة المذهلة والمتطورة: صندل "Snake" والأحذية المصنوعة من القماش التي يتم ارتداؤها كجوارب ، والصنادل المصنوعة من الثونغ المزينة باللآلئ، جميعها قطع شكلت بصمة مميزة لمصمم الدار.

موديلات صيف 2023 الجديدة

عرضت موديلات ربيع وصيف عام 2023 الأثيرية ضمن أجواء ساحرة في روما تزامنا مع عرض مجوهرات "بولغاري" هذا الأسبوع وقد ارتدت العارضات تصاميم رينيه الجديدة مع فساتين سهرات فاخرة لاستعراضها.

أما عن المجموعة الجديدة فكانت بخطوط هادئة عملية وأنيقة في ذات الوقت واستطاعت أن تحقق التباين الرائع بين التصميم الفخم والعملي لإطلالة راقية تتزينين بها في أيام الصيف.

الموديل الجديد بالأربطة البراقة

برز لهذا الصيف الموديل الجديد والذي يستخدم خامته لأول مرة في تصاميم الدار فرأينا الأشرطة "الرباطات" ومقدمة الكعب والحذاء مرصعين بكريستالات شوروفسكي الثمينة، بألوان واحجام متباينة جميلة جدا. يمكنك اعتمادها مع فساتين السهرات القصيرة أو بفتحة ساق، فكل ما ستحتاجينه عند حصولك على هذا الزوج الفاخر، هو استعراض هذه القطعة الفاخرة والراقية.

إلسا هوسك الوجه الإعلامي الجديد للعلامة

أعلنت العلامة للتو عن تولي العارضة إلسا هوسك عارضة "فيكتوريا سيكرت" سابقا الحملة الإعلانية الجديدة للدار وارتدت في الأمس من افتتاح المتجر الجديد للعلامة في كاليفورنيا حذاء بأشرطة لامعة من العلامة الأيقونية.