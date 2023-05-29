صندل "ذا جينزا" من علامة "ذا روو" لصيف 2023.. تصاميم مضادة للوقت

على ما يبدو إن الموضة الأبرز لهذا الصيف هي الأحذية المريحة بجميع أشكالها وقصاتها وألوانها، وسارعت جميع العلامات التجارية الفاخرة وعلامات الموضة السريعة إلى تقديم موديلات رائعة وسهلة الارتداء والتنسيق لهذا الصيف.

بالنسبة لعلامة الأزياء الفرنسية الفاخرة التي تمتلكها الأختين ماري كيت وآشلي أولسين "ذا روو" فإن الأمر متعلق دائما بالخيارات البسيطة والعملية "والمينيماليست"، كما تعبر دائما الأختان ماري كيت وآشلي عن تصاميمهما بالبساطة والعملية.

وقالت الأختان في المقابلة الأخيرة بعد عرض مجموعة خريف وشتاء عام 2024 القادم الذي تواجدت فيه أيضا أحذية ذا جينزا: " نريد صنع تصاميم مضادة للوقت، بسيطة وخالية من التعقيدات، وبألوان حيادية بحيث تبدو في نهاية المطاف قطع المجموعة كاملة على أنها استثمار ناجح وإضافة لا يمكن الاستغناء عنها لخزانتك".

صندل "ذا جينزا" من علامة "ذا روو" يجتاح موضة صيف 2023:

1 الألوان والتصميم

يسيطر الجلد المات واللامع باللونين الأبيض العاجي الفاتح والأسود الغامق من ناحية الكعب على التصميم العصري والمميز بخطوط تعطي انسيابية وراحة للقدم بتصميم معاصر يرتكز إلى العلم حيث تعاونت الأختان ماري كيت وآشلي مع خبير في صحة العظام والفقرات لاختيار الارتفاع المناسب والتصميم الذي يضمن الراحة المثلى، حيث دائما ما ترتكز تصاميم دار أزياء ذا روو إلى أمرين هامين جدا يتمثلان في الوظيفة والتصميم، فتصميم جميل بلا وظيفة مفيدة لا يصنف على أنه تصميم ناجح.

مفتاح التنسيق الناجح لهذا الزوج الأنيق

لهذا الزوج من صندل "ذا جينزا" لا بد من تنسيق قطع صيفية وخفيفة وناعمة لتلائم التصميم الذي يتصف بالقوة والحضور الملفت، فيفضل تنسيق اللون الأسود والأبيض مع بنطال أسود سواء بقصة "سيجاريت" أو بقصة فضفاضة وقطعة علوية "توب" بألوان حيادية وبسيطة لتكتمل الإطلالة الراقية التي تعطي تأثير الرقي والجمال البسيط.

بأسلوب روزي هنتنغتون وايلي نسقي صندل "ذا جينزا"

اعتمدت العارضة والممثلة الإنجليزية زوج من صندل "ذا جينزا" في معظم إطلالالتها في مايو الحالي فنسقته تارة بأسلوب اللوك الأسود من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، أو بأسلوب صيفي بحت مناسب للمشاوير النهارية مع بنطال جينز أبيض اللون والذي يعود بقوة إلى موضة صيف 2023 وتوب أبيض قطني ناعم وجميل وكاب باللون الأبيض أيضا.