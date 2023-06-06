صور الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في الطفولة "البراءة لا تفارقها"

ولدت الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني في 26 سبتمبر عام 2000، لم يمنعها منصبها كأميرة أردنية وابنة لملك الأردن من أن تحقق نجاحات في المجال العسكري، تخرجت سلمى من دورة تدريبية قصيرة في نوفمبر عام 2018.

حققت الأميرة سلمى نجاحات كبيرة إلى أن أصبحت أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابث، مثل شقيقتها الأميرة إيمان، وهي تتمتع بموهبة مميزة وهي الموسيقى فهي تعزف على الجيتار.

ومع مرور السنين يبدو أن البنت الأصغر للعائلة الأردنية المالكة أصبحت تتألق أيضاً بلوكات شبيهة من حيث الأناقة بإطلالات والدتها، أما بالنسبة لملامحها فهي تجمع بين ملامح والدها ووالدتها.

دراسة الأميرة سلمى

درست الأميرة سلمى علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2018 تخرجت الأميرة سلمى من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

الأزرق عنوان إطلالة الأميرة سلمى في زفاف شقيقها الأمير الحسين

صور عفوية من طفولة الأميرة إيمان