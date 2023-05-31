البوابة – استكمالاً للاحتفالات الشعبية التي تعم البلاد فرحاً بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، استضاف الأمير عمر نجل الأمير فيصل بن الحسين حفل توديع العزوبية للأمير الحسين في منزله وبحضور والده سمو الأمير فيصل بن الحسين.

صور حفل توديع العزوبية للأمير الحسين بن عبدالله

حضر الحفل عدد من أقرباء وأصدقاء ورفاق سمو ولي العهد الأردني في القوات المسلحة الحفل، ومن أبرزهم الأمير عبد الله بن علي ، والأمير هاشم بن عبدالله، والسيد جعفر الصالح ، والسيد طارق جودة ، والسيد محمد حلواني ، والسيد عون جمعة ، والسيد طلال الصالح.

وبدوره تقدم ولي العهد برسالة شكر وتقدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل من ساهم في هذا الحفل العائلي الذي لم يفاجئ الشعب الأردني، الذي اعتاد على تواضع ومحبة الهاشميين، جاء فيها : "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو."

صور حفل توديع العزوبية للأمير الحسين بن عبدالله



وارتدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعد طقوس الحمام، الزي البدوي الأردني الهاشمي، المكون من الثوب الأبيض والعباءة المشغولة بالخيوط الذهبية، والشماغ الأردني والعقال. وتخلل الحفل تبادل للأحاديث ووجبة غداء خفيفة، ثم مجموعة متنوعة من الاهازيج الشعبية والاغاني التي يرددها الأقارب والأصدقاء للعريس في اليوم الذي يسبق حفل زفافه، متمنين له التوفيق ومباركين له بهذه الخطوة الميمونة.

ومن العادات الأردنية الجميلة للاحتفاء بالعريس أن يقوم أهل وأقارب وأصدقاء وزملاء العريس باستضافته وإقامة طقوس الاستحمام الرمزية واستقباله بعد ذلك بالأغاني والاهازيج الشعبية والدعاء له بالتوفيق. ويقدم الطعام والشراب وبشكل خاص القهوة الأردنية السمراء، والبخور. ثم يرتدي العريس أجمل الثياب التقليدية، ويزينها بالعباءة الفاخرة التي غالباً ما ترمز إلى النضج والحكمة.

صور حفل توديع العزوبية للأمير الحسين بن عبدالله

ومن اسماءها «المشلح» وهي عباءة ارتداها العرب منذ مئات السنين، وتعتبر من أقدم الأزياء التي ارتداها الرجال، وسميت «بالبشت» لأنها ترمز إلى الهيبة وكان يرتديها النبي عيسى والأمراء والملوك والنبلاء العرب في مختلف العصور، وتعرف بأكثر من اسم، فيطلق عليها «المشلح أو البشت».

المصدر: انستقرام ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله

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إتيكيت حضور حفل زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة