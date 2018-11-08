رسومات مناكير الشوارب مستوحاة من شهر موفمبر

في شهر نوفمبر حان الآن دور الرجل للاهتمام بصحته، حيث يعد هذا الشهر الرسمي لتوعية الرجل إلى إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، وتشجّع على اتباع الطرق الصحيحة للوقاية من أمراض الرجال الصحية والنفسية والقيام بالإجراءات الصحيحة للعلاج، لرفع الوعي الاجتماعي والمادي بقضايا الرّجال الصّحيّة، مثل سرطان البروستات، سرطان الخصية، وضغط الدم،والصحة العقلية ولمنع الانتحار بين الرجال، ولذلك أطلق عليه موفمبر لأنه الرجال يطلقون شواربهم في هذا الشهر ضمن حملة التوعية بهذا النوع من السرطان.

وتضامناً من المرأة مع الرجل إليكم أجمل رسومات مناكير الشوارب مستوحاة من شهر موفمبر!

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