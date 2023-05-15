صور عفوية من طفولة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني

يستعد ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني للاحتفال بعقد قرانه على الآنسة رجوة، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني هو الإبن الأول للملك عبدلله والملكة رانيا ويبلغ من العمر 28 عاماً، وبمناسبة اقتراب زفافهما نستعرض لكم أبرز الصور العفوية من طفولة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ولد الحسين بن عبدالله في مدينة عمان في 28 حزيران عام 1994، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

رجوة آل سيف

ولدت خطيبة ولي عهد الأردن رجوة آل سيف في 28 أبريل 1994 في العاصمة السعودية الرياض، خطبت رجوة من الأمير الحسين بن عبدلله الثاني في أغسطس 2022 في منزل عائلة رجوة آل سيف في الرياض، والدها "خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف" وهو رجل أعمال سعودي، ويمتلك شركة السيف للمقاولات، أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها: فيصل ونايف ودانا.

وتنتمي والدة خطيبة ولي عهد الأردن، السيدة عزة إلى عائلة السديري، وهي من نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري والتي تعتبر إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.