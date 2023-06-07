بمناسبة اقتراب عيد الجلوس الملكي يكثر البحث على جوجل عن صور عن عيد الجلوس الملكي الـ 24/ 2023، وتسلم جلالة الملك عبداللـه الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في التاسع من يونيو/حزيران ليكمل مسيرة الهاشميين في العطاء والتضحيات الكريمة، ولا يمكن أن تمر هذه المناسبة إلا وأن يتداول الشعب الأردني صور وعبارات في هذا اليوم الوطني العظيم.

صور عن عيد الجلوس الملكي الـ 24/ 2023

كلمات عن عيد الجلوس الملكي الأردني

في هذه الذكرى الـ 24 لحكم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم نرجو له تمام الصحة والعافية وأن يسخر الله له البطانة الصالحة لتعينه على الارتقاء بالأردن الغالي.

نسعد ونفرح في يوم الجلوس الملكي 2023 اليوم الذي صار الملك عبد الله الثاني فيه ملكًا على هذه البلاد، نفرح ونجدد الولاء للملك، فظ الله جلالة الملك وحفظ الله البلاد في ظل حكمه.

إنّ عيد الجلوس الملكي الأردني هو عيد ومناسبة وطنية مميزة وذات مكانة خاصة في قلوب كل الشعب الأردني، فكل عام والأردنيون بخير، والأراضي الأردنية بألف خير.

نبارك لجلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني الـ 24/ 2023 ونسأل الله أن يعيده عليهم وعلينا بالخير والمين والبركات.

تهنئة لجميع الأردنيين بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الـ 24/ 2023 وأخص بالتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

أسأل الله العلي العظيم في عيد الجلوس الملكي الأردني أن يبارك لنا ويبارك لأردننا وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته بعينه التي لا تنام وأن يمدنا بالعون والتوفيق ليظل الأردن شامخًا.

نهنئ الشعب الأردني الغالي العظيم ونهنئ المملكة الأردنية الهاشمية في عيد الجلوس الملكي ونسأل الله تعالى أن يديم الأمان والسلامة والاستقرار والهدوء على سائر مدن الأردن وشعب الأردن.

كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية بألف ألف خير والشعب الأدرني بألف خير والملك الأردني بألف خير بمناسبة عيد الجلوس الملكي، حفظ الله الأردن قيادة وشعبًا.

عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023

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