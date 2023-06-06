في عيد الجلوس الملكي الـ24: صور الملكة رانيا مع شريك حياتها الملك عبدلله

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية في عيد الجلوس الملكي الـ24 بالتاسع من يونيو/حزيران من كل عام بذكرى ليكمل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مسيرة الهاشميين في العطاء والتضحيات الكريمة، لذا، وبمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ24 في الأردن، يرصد هذا الألبوم، أجمل صور الملكة رانيا مع شريك حياتها الملك عبدلله:

عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني

كل عام والمملكة الأردنية الهاشمية بالف خير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الأردني نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 هو مناسبة عظيمة تملأنا بالهجة والسرور والفرح الدائم، ومن حق كل مواطن أردني في هذه المناسبة العظيمة أن يفرح ويهلل ويظهر الفخر والاعتزاز بانتمائه لهذه الأرض الطيبة، عاشت المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبًا.

عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 في كل عام يعتبر إعلان لمرحلة جديدة على الطريق نحو الإبداع والتقدم والمحافظة على صدارة الأردن الغالي.

نفرح كثيراً في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 ونجدد بيعتنا وعهدنا والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والذي نشاركه في التقدم بالأردن العزيز الغالي.

في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023، إن بهجتنا في عيد الجلوس الملكي الأردني لا تضاهيها بهجة ولا فرحة، وهو احتفال بولائنا الذي لا ينقص ولا يرتبا بجلالة الملك الهاشمي عبدالله ابن الحسين.

أسأل الله في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 أن يبارك بشعب الأردن وأن يديم على هذه البلاد الهدوء والأمن والاستقرار والسكينة والطمأنينة.

عيد الجلوس الملكي 2023 هو مصدر عزة وفخر لكل مواطن أردني إنه اليوم الذي بدأ فيه الأردن مسيرة التقدم والتطور والوصول إلى القمة.

في عيد الجلوس الملكي الأردني 2023 نهنئ كافة أبناء الشعب الأردني الغالي ونهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية والقوة يا رب.

عبارات عن عيد الجلوس الملكي الأردني 2023

تهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الأردني الرابع والعشرين