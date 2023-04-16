فساتين قصيرة تناسب الأشهر الأولى من الحمل لإطلالة جذابة في عيد الفصح

البوابة - هل تقولين في نفسك بأنه من المستحيل أن تكوني متميزة في الحمل؟ وهل تعتقدين أنه من المستحيل أن تكون إطلالتك لافتة خلال فترة حملك؟
تحتاج إطلالتك في عيد الفصح للكثير من العناصر والتفاصيل حتى تكتمل وتبدو مثالية ومميزة، فمن المهم جداً أن تستقبلي هذا العيد بشخصية مميزة ومختلفة والأهم جميلة ومريحة.
والإطلالة الجميلة عمادها الأناقة بالطبع، ومثل هذه المناسبة تحتاج منك لتحضير فستان ناعم وجذاب لتتألقي أناقةً وجاذبيةً في عيد الفصح المجيد.
ولنوفر عليك عناء البحث عن فستان يليق بك، ولنجنبك الحيرة فقد جمعنا لك صوراً لأجمل الفساتين العملية والقصيرة تناسب الحوامل في الشهور الأولى لتتألقي بإطلالة جذابة تبهر الجميع، وتخطف أنظارهم في نهار عيد الفصح المجيد، وهي مقدمة من محلات مانجو العالمية.
تصفحي أجمل فساتين نهارية 2023 في الألبوم!
نصائح عند اختيار ملابس الحمل
- تعتبر الملابس الداخلية من أهم القطع التى يجب تغييرها خلال فترة الحمل بحيث يتم اختيار أنواع مريحة وخفيفة تسمح بدخول الهواء من خلالها، ومن الأفضل التخلص من الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعية في فترة الحمل.
- يجب اختيار حمالات صدر بمقاسات جديدة تناسب التزايد المستمر فى حجم الصدر بحيث ترفع التدي ولا تضغط عليه حتى لا تؤثر على حركة الأوعية الدموية.
- ابتعدي عن شراء ملابس الحمل في وقت واحد، أنت لا تعرفين مدي التغيير الذي قد يحدث لجسمك طوال فترة شهور الحمل.
- يفضل شراء الملابس بألوان محايدة أو بنقوش زاهية والابتعاد عن النقوش الصاخبة حتى يبدو جسمك أطول وأنحف خلال فترة الحمل.
- يفضل اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق الداكن فهذه الألوان سوف تساعد في تنحيف شكل الجسم.
- في فترة الحمل يفضل الابتعاد عن الكعب العالي واستبدالها بالأحذية المريحة مثل الباليرينا.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)