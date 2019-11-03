من الناعم إلى الجريء.. إليكِ أبرز صيحات مكياج خريف 2019

يعد المكياج جزءًا أساسيًا من إطلالة كل سيدة والتي تعتمده على طريقتها الخاصة، ومثلما نشهد صيحات مختلفة للأزياء كل موسم، للمكياج أيضًا صيحاته الخاصة.

وبما أننا بدأنا فصل الخريف، جلبنا لكِ من مجلتي "هير كامبس" و"ماري كلير"، أبرز صيحات المكياج لإكمال إطلالاتك الخريفية هذا العام:

عيون لامعة

يعد الآيشادو من أبرز صيحات مكياج الخريف لهذا العام، وخاصة درجات الوردي الهادئ والبني، بالإضافة إلى درجات الوردي الذهبي.

البني والأحمر المات

تعود صيحة أحمر الشفاه المات أو المطفي بقوة هذا الخريف، وخاصة اللون البني والأحمر بمختلف درجاتهما، هذا ويعد الداكن هو الدرجة المفضلة هذا الموسم.

السموكي

لمكياج العيون السموكي جماله الخاص، إذ يبرز جمال العيون ويضفي لمسة كلاسيكية جذابة للإطلالة، ويأتي من أبرز صيحات مكياج الخريف هذا العام، فلا تترددي من اعتماده بدرجاتك المفضلة ونسقيه مع أحمر شفاه هادئ.

الآيلاينر النيون

على الرغم من أنه لا غنى عن الآيلاينر الأسود، إلا أنه هذا الخريف، تتربع ألوان النيون على عرش موضة الآيلاينر، فجربي ألوان الأزرق أو البرتقالي والأخضر الزاهي لإضفاء مزيدًا من الإشراقة لإطلالتك.

لمسة من الجليتر

يمكنك اختيار قلم عيون بلون براق من الجليتر لتحديد عينيكِ، وخاصة خط الرموش السفلي، لإضفاء لمسة رقيقة من الجليتر تشرق إطلالتك الخريفية.

آيلاينر سموكي

لا يقتصر المكياج السموكي على الآيشادو فقط، حيث يمكنك تحويل الآيلاينر إلى لمسة سموكي لعينيكِ بكل بساطة، فكل ما عليكِ هو تطبيق الآيلاينر بالطريقة التقليدية ثم توزيعه بالفرشاة ليمنحك إطلالة السموكي.

آيشادو اللون الواحد

بدلًا من الجمع بين درجتين أو أكثر، يمكنك الاكتفاء بدرجة واحدة للآيشادو لإكمال اطلالتك، وخاصة الدرجات الزاهية بما في ذلك ألوان الباستيل الفاتحة.

لمسة برونزية

على الرغم من انتهاء فصل الصيف، إلا أن اطلالة المكياج ذات الدرجات البرونزية والهايلايتر لا تزال حاضرة وبقوة هذا الخريف، وخاصة مع لمسة ندية لتزيد من إشراقة إطلالتك الخريفية.

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