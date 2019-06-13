صيحات تنبأت بها آنا وينتور قبل ازدهارها بـ 20 عامًا..شاهدي بنفسك (صور)

من بين مختلف المشاهير، تعد "آنا وينتور" انعكاس للأناقة والكلاسيكية، فمن قلادتها اللؤلؤية إلى بدلات التنورة ونظاراتها السوداء التي تعد لمستها المميزة، تتميز "آنا" بأسلوبها الخاص.

وبالإضافة إلى اللمسات الكلاسيكية، لفتت محررة مجلة "فوغ" الأنظار عدة مرات بإطلالات مميزة تنبأت فيها بصيحات عصرية، قبل ظهورها بسنوات، والدليل نقدمه لكِ من مجلة "هو وات وير":

نقشة جلد الفهد

ظهرت "آنا" عدة مرات بإطلالات لافتة تميزت بنقشة جلد الفهد، والتي تعد حاليًا من أبرز الصيحات وأكثرها شعبية.

ألوان قوس قزح

في إحدى المناسبات عام 1990، لفتت "آنا" الأنظار بإطلالة جذابة وجريئة بطلها ذلك الفستان البراق ذو ألوان قوس قزح، والتي أصبحت من أبرز الصيحات حاليًا.

الصندل ذو السيور

منذ التسعينات، ويعد الصندل ذو السيور أساسيًا في خزانة "آنا وينتور"، والذي يأتي من بين أكثر صيحات أحذية هذا العام شعبية.

تصميم الـ slip

من بين مختلف تصاميم الفساتين والتنانير أيضًا، يعد التصميم الـ slip أحد الصيحات المميزة والتي تجمع بين الرقة والجرأة أيضًا، وما لا تعلمه الكثيرات، هو أن "آنا" اعتمدت هذه الصيحة قبل سنوات من ظهورها.

الأزرار الكبيرة

يأتي التوب أو الفستان ذو الأزرار الكبيرة من بين الصيحات العصرية التي تنبأت بها "آنا وينتور" قبل سنوات.

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