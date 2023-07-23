صيحة مكياج اللاتيه تغزو تريند صيف 2023 بشراسة

خلال الأيام القليلة الماضية برزت العديد من النجمات وعارضات الأزياء بمكياج بتدرجات ألوان القهوة لتصبح تعرف في ما بعد بصيحة مكياج اللاتيه المستوحاة من عارضات الأزياء خلال حضورهن أسابيع الموضة حيث أطلت إيميلي راتاكاوسكي والعارضة إيرين أوكونيير بالماكياج اللاتيه لتغزو هذه الصيحة الإستثنائية مواقع التواصل الإجتماعي فيما بعد.

ما هي الألوان التي ألهمت صيحة مكياج اللاتيه وكيفية تطبيقها؟

قد يكون اسم "مكياج اللاتيه" مخادعا بعض الشيء لأنه يوحي بمكياج أبيض أو حليبي اللون لكن في الواقع، إن المرجع الحقيقي لهذه الصيحة الجديدة هو لون الكابتشينو أو لون قهوة لاتيه ماكياتو.

المفتاح هو أساس مشع للغاية وفوقه مكياج بدرجات بنية وذهبية. للحصول على قاعدة طبيعية تتلاعب بالظلال والأضواء، نستعين بالبرونزر لـ"كونتورينغ" خفيف، إلى جانب الهايلايتر المضيء.

أما مكباج العينين فهو ليس سوى رسم سموكي باللون البني مع إضاءة ذهبية محورية في وسط الجفن. ولا ننسى طبعا الرموش التي يتم إبرازها وتحديدها بشكل كثيف مع الماسكارا، والحواجب التي تترك غالبا على طبيعتها، والشفاه التي تتلون بدرجة نيود لحمية.

ألوان البشرة التي تتماشى مع هذه الصيحة

من خلال عرض أزياء علامة "دري فان نوت" نرى العارضة إيرين أوكونيير وهي تتألق بهذه الصيحة، لتثبت لنا أن النتيجة النهائية لهذا المكياج ملائم لمعظم ألوان البشرة الفاتحة منها والغامقة أيضا، وذلك بفضل توافق هذه الألوان مع تأثير السمرة الطبيعية ومحاكاتها لها.

وطريقة الحصول على هذه الإطلالة سهلة للغاية، لكن يجب أن تكون لديك ظلال جفون بدرجات دافئة مثل لون الكاراميل والبندق والفانيليا والكريمة ونرشح لك هذه الـ"شادو باليت" من ديور

أسلوب العارضة "إيميلي راتاكاوسكي" لتطبيق هذه الصيحة

يرتكز تطبيق هذه الصيحة بالنسبة للعارضة إيميلي على الكونتورينغ الذي يكون خفيفا جدا ويسمح لك بنحت حدود الوجه ولهذه الخطوة ننصح باختيار البرونزر الباودر تحديدا لمنطقة عظام الخد والجبين وخط الفك، وأيضا على خط الرموش السفلي وحول العينين.

أما بالنسبة للعينين فزينيهما بدرجات متشابهة مع قهوة اللاتيه، وكثفي روعة الرموش مع قلم بني فاتح على خط الرموش السفلي وادمجيه جيدا.

وبظلال العيون ارسمي إطلالة سموكي لعينيك بدرجات "كاراميل" تشرق بفضل لمسة بريق في وسط الجفن، كما ذكرنا سابقا، حتى تبدو العين أكبر. وأكملي الإطلالة بعد ذلك بالماسكارا المفضلة لديك.