ضعف الأعصاب: الأعراض، الاسباب، العلاج

ضعف الأعصاب ما هو إلا عرض من أعراض مرض معين تكون فيه عدم مقدرة الشخص على التحكم بما يريد فعله نتيجة لحدوث أمر ما أعاق حركة نزوا الأوامر من الدماغ إلى الأعصاب الطرفية.

وإنّ أسباب ضعف الأعصاب قد يكون ناتجاً عن مجموعة من الاضطرابات العصبيّة، التي تختلف وتتعدّد بأسبابها وأعراضها والنتائج المترتبة على الإصابة، أمّا أعراض تلف الأعصاب فيمكن أن تختلف لتشمل أكثر من 100 نوع من الاضطرابات الطرفيّة التي تؤثّر على الأعصاب خارج المخّ والحبل الشوكيّ، والاضطرابات التي تحدث تلفاً في الأعصاب المعقّدة في الجهاز العصبيّ المحيطيّ عديدة ومتنوعة.

أعراض ضعف الأعصاب

1- حدوث ضعف في عضلات الذراعين، واليدين، والساقين، وعضلات التنفس، والمضغ، والبلع، والكلام.

2- الإحساس بتشنج العضلات، وبوخز خفيف في القدمين واليدين، ثمّ يتطور ويصبح شديداً.

3- الشعور بضعف في الذراعين والساقين بشكل عام.

4- صعوبة القدرة على إصدار الأصوات إضافةً إلى الإحساس بغلظة في الكلام.

5- ضيق الصدر، وصعوبة التنفس، والبلع خاصةً في المراحل المتقدمة من المرض.

6- الإصابة بشلل في العصب السابع، وهو نوع من أنواع الشلل الوجهي المؤقت، الذي يحدث نتيجة التعرض صدمة.

7- الإصابة بالتهاب في الأعصاب العضدية التي تلعب دوراً كبيراً في التأثير على الخلايا العصبية، الأمر الذي يؤدي لتعب الأعصاب المتواجدة في منطقة الضفيرة العضدية.

8- الشعور بألم في الكتف، وتلف في أعصابه، وقد يتطور في بعض الأحيان إلى حدوث شلل في عضلاته.

9- الشعور بالصداع، وأحياناً يصبح صداعاً مزمناً، وزيادة الحساسية تجاه الأصوات المحيطة.

10- ضعف حاسة التذوق ونقصان كمية اللعاب.

11- تغير في كمية الدموع.

12- الإحساس بخدران مؤقت، ورعشة في الأطراف.

13- سقوط الأشياء من اليدين، نظراً لضعف القدرة العصبية اللازمة للإمساك بها.

أسباب الإصابة بضعف الأعصاب:

- سوء التغذية.

- قلة التعرض لأشعة الشمس.

- حدوث نقص في بعض الفيتامينات المهمة، مثل فيتامين د، وفيتامين ب 12، وفيتامين ب 9.

- قلة تناول الخضار والفواكه.

- التعرض المستمر للإجهاد.

- الإحساس بالتوتر، والقلق لفترات طويلة.

- التعرض للكثير من المثيرات العصبية.

علاج ضعف الأعصاب:

1- تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات، لأنها تعتبر مصدراً مهماً للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم وسلامته.

2- الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، لأنها تلعب دوراً أساسياً في تقوية العضلات والأعصاب.

3- تجنب تناول المشروبات الغازية، والكحولية، والغنية بالكافيين.

4- تجنب التدخين، ومحاولة التقليل منه.

5- الابتعاد عن كل الأسباب التي تثير الأعصاب، وتسبب شعوراً بالقلق والتوتر.

6- أخذ قسطٍ كافٍ من النوم كل يوم، والحرص على تنظيم مواعيده، وتجنب السهر لساعات متأخرة من الليل.

7- تناول المكملات الغذائية اللازمة، كمكملات الفيتامينات، مثل فيتامين ب 12.

8- التعرض لأشعة الشمس، خاصةً في ساعات الصباح، لأخذ أكبر فائدة منها.

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