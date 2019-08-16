التهابات الجيوب الأنفية.. كيفية علاجها ومتى يجب استخدام المضاد الحيوي

علاج التهاب الجيوب الأنفية، قد لا يستدعي تناول المضادات الحيوية، كما يفعل الملايين من الناس كل عام. علمًا بأنّ المضادات الحيوية من النادر أن تساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية، وقد تؤدي إلى مخاطر!



كل عام يتم علاج الجيوب الأنفية لدى الملايين من الأشخاص بوصف المضادات الحيوية. وفي أغلب الحالات يكون التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن مضاعفات نزلة البرد، أو حمى القش، أو الأنواع الأخرى من حساسية الجهاز التنفسي. وفي واقع الأمر، فإنَّ نسبة 15 إلى 20 في المئة من جميع وصفات المضادات الحيوية لعلاج البالغين، هي لمعالجة الجيوب الأنفية. ورغم ذلك فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص، لا يحتاجون إلى هذه الأدوية، وفي ما يلي سبب ذلك:

بشكل عام هذه الأدوية غير فعّالة



التهاب الجيوب الأنفية يسبب الشعور بالألم. وتشعرين في الغالب بالإحراج بسبب الإفرازات الأنفية الصفراء أو الخضراء أو الدهنية، وتشعرين بالألم أو الضغط حول العينين والخدين والجبهة وفي الأسنان، حيث يتفاقم هذا الألم عند الانحناء. وسبب التهاب الجيوب الأنفية في الغالب، هو فيروسي وليس بكتيريًّا، والمضادات الحيوية غير فعّالة ضد الفيروسات. وحتى إذا كان سبب الالتهاب بكتيريًّا، فسوف تختفي العدوى من تلقاء ذاتها بعد أسبوع أو أسبوعين. وأخيرًا، فإنّ المضادات الحيوية لا تصلح لعلاج الحساسية.

تعاطي المضادات الحيوية قد ينطوي على مخاطر



هناك شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص يأخذون المضادات الحيوية، يعاني آثارًا جانبية غير مرغوبة، مثل اضطرابات المعدة أوالدوخة أو البثور الجلدية. وتختفي هذه الآثار سريعًا بعد التوقف عن أخذ الأدوية. ورغم ذلك وفي حالات نادرة قد تسبب المضادات الحيوية حساسية شديدة كرد فعل. كما أنّ الإفراط في أخذ المضادات الحيوية، يعزز كذلك نمو البكتيريا التي قد لا يمكن السيطرة عليها بسهولة بواسطة الأدوية. وأصبح الناس أكثر عرضة إلى مقاومة المضادات الحيوية، وهذا من شأنه أن يجعل المضادات الحيوية غير فعّالة في القضاء على الالتهابات الأخرى.

معظم الناس الذين يصابون بالتهاب الجيوب الأنفية بسبب نزلة البرد يتعافون خلال أسبوع، غير أنه من الممكن تخفيف الأعراض ببعض الإجراءات البسيطة مثل:

- الراحة: وهذا تحديدًا مهم جدًّا خلال الأيام الأولى من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، عندما يكون جسمكِ بحاجة ماسة إلى حشد طاقته لمحاربة الفيروس. ومن الأفضل رفع الرأس قليلًا عند الاستلقاء لتقليل سيلان الأنف.

- شرب السوائل: المشروبات الساخنة تساعد على تحويل الإفرازات الأنفية إلى سائل يسهل التخلص منه.

- زيادة الرطوبة: بخار الاستحمام أو الدوش الدافىء والرطب، أو طنجرة مملوءة بالماء الذي يغلي، من الإجراءات التي تساعد على التخلص من المخاط وتهدئة الحلق.

- الغرغرة: يمكن وضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافىء والغرغرة.

- غسل الأنف: تبخيرة الماء المالح أو غسل الأنف بواسطة جهاز نيتي neti يساعدك على الشعور بشكل افضل.

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