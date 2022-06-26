ضمور العضلات أسبابه وعلاجه

ضمور العضلات هو عبارة عن مجموعة من الأمراض والتي تسبب في ضعف العضلة والنقص التدريجي في الكتلة العضلية مما يشعر المريض بضعف في أطرافه والكتلة العضلية تكون أضعف مما كانت عليه من قبل.

أكثر فئة ممكن أن يصيبها ضمور العضلات هم كبار السن، وأيضاً مرضى السرطانات، والأشخاص المصابين بالتهابات معينة في العضلات هم أكثر عرضة لـ ضمور العضلات.

أسباب ضمور العضلات

أسباب ضمور العضلات الوراثي

أسباب ضمور العضلات الوراثي له 35 مرض تقريباً تصيب العضلات،ويكون من عمر الجنين حتى الكبار، ويكون على مستوى النخاع الشوكي أو الدماغ، أو على مستوى العضل، ومن أهم الأمراض التي تركز عليها مرض دوشين " هو مرض يصيب في العضل يكون الطفل طبيعي لكن الأهل يكتشفونه عندما يصبح يمشي أو عند صعود الدرج وهو من الأمراض الوراثية ويصيب الذكور أكثر من الإناث،ويتم تشخيص مرض دوشين لدى حوالي 1 /3500 - 4000 من الذكور ويتميز بضمور للعضلات بشكل مستمر الذي يبدأ بالظهور في جيل الطفولة المبكرة ويؤدي إلى عدم القدرة على المشي وممكن أن يؤدي إلى الوفاة".

أما مرض ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy وهو مرض سيء جداً ووراثي نسبته مرتفعة عند الأطفال منذ ولادة الجنين لا يستطيع التحكم بالرضاعة وتحريك الرقبة وتؤثر على التنفس لأنه تعتمد على حركة الحجاب الجاجز وممكن أن يؤدي إلى الوفاة في أول سنة من ولادة الجنين.

أسباب ضمور العضلات الغير وراثي

العضلات تتقسم لثلاثة أقسام عضلات هيكلية تغطي الهيكل العظمي.

عضلات الملساء التي تدخل في تركيبة العضلات الداخلية في جسم الإنسان والتي تساعدنا على البلع والهضم.

العضلات القلبية جميعها تتأثر لكن عند كبار السن تغير بالامتصاص أو سوء تغذية معينة مما تسبب ضمور في العضلات، وعندما تكون كتلة العضلات ضعيفة بمجرد سقوط خفيف مما يكون الكسور أسهل لأنه العضل لا يغطي العظم بشكل جيد.

نصائح للحفاظ على العضلات لكبار السن

التغذية الجيدة

ممارسة التمارين الرياضية

للمرضى قليلي الحركة يصبح لديهم ضمور في العضلات يجب تحفيز لتحريك المفاصل بشكل أكبر وعمل علاج فيزيائي.

خطة علاجية للوقاية من ضمور العضلات

المحافظة على الكتلة العضلية بالأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية حتى لا تتعرض للكسور، لأنه العضلات مهمة جداً لأنها تحافظ على توازن الجسم حتى لا يؤدي للسقوط ثم الكسور.

أكثر التمارين المهمة للوقاية من ضمور العضلات

السباحة مهمة جداً لأنها تحرك العضلات بشكل سليم وتبني بنية عضلية جيدة.

التغذية الغنية بالبروتين

أشغال المنزل لا تعد من الرياضات المنزلية.

إذا كان المريض يعاني من خشونة الركبة يجب أن يبتعد عن طلوع الدرج ونزوله.

نصائح للمرأة في سن الأمل للحفاظ على صحة العضلات

الالتزام بتناول فيتامين د

الغذاء الصحي السليم الغني بالبروتين والكالسيوم.

ننصح بمرضى هشاشة العظام بحمل الأوزان.

ضمور العضلات عند الأطفال

من أسباب ضمور العضلات عند الأطفال هو الحثل العضلي الدوشيني وهو أكثر انتشاراً عند الذكور، حثل بيكر العضلي، ضمور العضلات الشوك وهو من الأمراض الوراثية المسببة للموت، ضمور العضلات الوتري وهو وراثي ايضاً.

أما أعراض ضمور العضلات عند الأطفال هو تأخر ظهور المعالم الحركية عند الأطفال، وعدم تساوي قوة الأطراف السفليّة، ويجد الطفل صعوبة في المشي وتضخم في عضلات الساق وصعوبة في الكلام وبلع الطعام بسبب ضعف عضلات الحنجرة والبلعوم، تقلصات في المفاصل مثل المرفقين والوركين والركبتين والكاحلين وكسر في العظام.

علاج ضمور العضلات عند الأطفال

علاج ضمور العضلات عند الأطفال عن طريق المساعدة على الحركة عن طريق العلاج الطبيعي والرياضات الجسدية والأجهزة المساعدة على المشي.

العلاج النفسي للطفل.

العلاج الدوائي حيث يتم إعطاء المريض الستيرويدات لتحسين قوة العضلات أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا لعلاج مشاكل القلب.

العلاج الجراحي وذلك لتصحيح التشوهات الجسدية والتقلصات العضلية.

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