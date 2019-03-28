أسباب ضيق التنفس في الثلث الأول والثاني من الحمل

المرحلة المبكرة من الحمل من أكثر المراحل عرضة لضيق التنفس

ضيق التنفس من الأمور الطبيعية التي تصيب المرأة الحامل خلال فترة حملها خاصة في بدايته ونهايته، ومما لا شكَّ فيه أنّ هذا الأمر طبيعي بالنسبة للكثير من النساء إلا إذا رافقته بعض المضاعفات في حالة معاناة الحامل من أمراض سابقة في الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب في الرئة.

ولكي تستمر مرحلة الحمل بسلام يجب التعرف على أسباب ضيق التنفس للحامل في الثلث الأول والثاني من الحمل وطرق علاجه:

من الطبيعي أن تواجه الحامل ضيق التنفس في شهرها الأول من الحمل؛ لأنّ المرحلة المبكرة من الحمل هي من أكثر المراحل عرضة للمعاناة من ضيق التنفس، وسبب ذلك يعود إلى اتساع القفص الصدري، وتأثير هرمون البروجسترون في طريقة التكيف مع امتصاص الأكسجين في مجرى الدم من خلال الرئتين، وتغيير هرمونات الجسم مما يؤدي إلى زيادة حساسية الجسم لثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع عملية الزفير.

أما أسباب ضيق التنفس عند الحامل في الثلث الثاني من الحمل يؤثر حجم الطفل عند ازدياده في تنفس الحامل؛ فهذه المرحلة من الحلم يدفع الجنين الحجاب الحاجز العالي مما يسبب الضغط على الرئتين فتشعر الحامل بضيق التنفس.

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