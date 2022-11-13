طاجن البطاطا بالبيض والسجق هي وجبة مثالية متكاملة في طبق واحد. يحتوي الطاجن على مكونات متوفرة في كل بيت مثل البيض ، البطاطا ، السجق، وجبن الشيدر ويمكنك اعدادها في اكواب صغيرة أو في صينية كبيرة.

البطاطا المبروشة أو الهاش براون مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وهي مشبعة جداً. وإذا لم تضف أي دهون إضافية إلى البطاطا ، يمكن أن تكون طبقًا صحيًا للغاية لوجبة الإفطار.

طاجن البطاطا بالبيض والسجق

المكونات:

20 أوقية بطاطا مبشورة

1 رطل سجق

نصف كوب بصل مقطع ناعم

نصف فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

نصف فلفل أخضر ، مقطع إلى مكعبات

2 كوب جبن شيدر

8 بيضات

1علبة حليب مبخر 12 أونصة أو 1 ½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية أو الأعشاب

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طاجن البطاطا بالبيض والسجق

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت.

يوضع نصف كوب من الجبن جانباً للتزيين .

يحمر السجق جيداً في مقلاة صغيرة ويتخلص من الدهن الزائد.

توضع البطاطا المبشورة ، والسجق، والبصل، والفلفل الحلو، والجبن المتبقي في صينية الفرن.

يُمزج البيض والحليب المبخر والملح والفلفل والتوابل الإيطالية في وعاء جانبي وتصب على خليط البطاطا.

يُرش الجبن المتبقي فوق الصينية. تغطى وتوضع في الثلاجة طوال الليل أو لبضع ساعات قبل الطبخ .

تُخبز لمدة 55-65 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا، وتقدم دافئة.

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