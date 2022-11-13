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طاجن البطاطا بالبيض والسجق

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:00
طاجن البطاطا بالبيض والسجق
طاجن البطاطا بالبيض والسجق

طاجن البطاطا بالبيض والسجق هي وجبة مثالية متكاملة في طبق واحد. يحتوي الطاجن على مكونات متوفرة في كل بيت مثل البيض ، البطاطا ، السجق، وجبن الشيدر ويمكنك اعدادها في اكواب صغيرة أو في صينية كبيرة.

البطاطا المبروشة أو الهاش براون مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وهي مشبعة جداً. وإذا لم تضف أي دهون إضافية إلى البطاطا ، يمكن أن تكون طبقًا صحيًا للغاية لوجبة الإفطار.

طاجن البطاطا بالبيض والسجق

المكونات:

طاجن البطاطا بالبيض والسجق

20 أوقية بطاطا مبشورة

1 رطل سجق

نصف كوب بصل مقطع ناعم

نصف فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

نصف فلفل أخضر ، مقطع إلى مكعبات

2 كوب جبن شيدر

8 بيضات

1علبة حليب مبخر 12 أونصة  أو 1 ½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية أو الأعشاب

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طاجن البطاطا بالبيض والسجق

الطريقة:

  • يسخن الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت.
  • يوضع نصف كوب من الجبن جانباً للتزيين.
  • يحمر السجق جيداً في مقلاة صغيرة ويتخلص من الدهن الزائد.
  • توضع البطاطا المبشورة ، والسجق، والبصل، والفلفل الحلو، والجبن المتبقي في صينية الفرن.
  • يُمزج البيض والحليب المبخر والملح والفلفل والتوابل الإيطالية في وعاء جانبي وتصب على خليط البطاطا.
  • يُرش الجبن المتبقي فوق الصينية. تغطى وتوضع في الثلاجة طوال الليل أو لبضع ساعات قبل الطبخ.
  • تُخبز لمدة 55-65 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا، وتقدم دافئة.

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