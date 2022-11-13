طاجن البطاطا بالبيض والسجق هي وجبة مثالية متكاملة في طبق واحد. يحتوي الطاجن على مكونات متوفرة في كل بيت مثل البيض ، البطاطا ، السجق، وجبن الشيدر ويمكنك اعدادها في اكواب صغيرة أو في صينية كبيرة.
البطاطا المبروشة أو الهاش براون مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وهي مشبعة جداً. وإذا لم تضف أي دهون إضافية إلى البطاطا ، يمكن أن تكون طبقًا صحيًا للغاية لوجبة الإفطار.
طاجن البطاطا بالبيض والسجق
المكونات:
20 أوقية بطاطا مبشورة
1 رطل سجق
نصف كوب بصل مقطع ناعم
نصف فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات
نصف فلفل أخضر ، مقطع إلى مكعبات
2 كوب جبن شيدر
8 بيضات
1علبة حليب مبخر 12 أونصة أو 1 ½ كوب حليب
1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية أو الأعشاب
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
طاجن البطاطا بالبيض والسجق
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت.
- يوضع نصف كوب من الجبن جانباً للتزيين.
- يحمر السجق جيداً في مقلاة صغيرة ويتخلص من الدهن الزائد.
- توضع البطاطا المبشورة ، والسجق، والبصل، والفلفل الحلو، والجبن المتبقي في صينية الفرن.
- يُمزج البيض والحليب المبخر والملح والفلفل والتوابل الإيطالية في وعاء جانبي وتصب على خليط البطاطا.
- يُرش الجبن المتبقي فوق الصينية. تغطى وتوضع في الثلاجة طوال الليل أو لبضع ساعات قبل الطبخ.
- تُخبز لمدة 55-65 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا، وتقدم دافئة.
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