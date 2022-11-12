لحم الضلع المشوي بالزعتر و أكليل الجبل لعيد الشكر مع اقتراب عيد الشكر، تتسابق ربات البيوت لتحضير الاطباق الشهية، خاصة ان البعض بدأ بالفعل بتجنب طهي الديك الرومي في هذا اليوم، والاتجاه لتحضير أطباق من اللحوم مثل الستيك، لحم الضلع أو غيره، تعالوا نتعرف اليوم على أفضل طريقة لإعداد شرائح اللحم المشوية ولذيذة في مقلاة حديدية.

يمكنك إضافة الخضار الموسمية المشوية أو المسلوقة إلى طبق اللحم أو يمكنك إضافة البطاطا المقلية أو المهروسة ليصبح طبق متكامل المغذيات.

ما هو عيد الشكر ولماذا يتم الاحتفال به؟

عيد الشكر ، هو عطلة وطنية سنوية يحتفل بها سكان الولايات المتحدة وكندا للاحتفال بالحصاد. يعتقد الأمريكيون عمومًا أن عيد الشكر الخاص بهم هو تقليد سنوي للاحتفال بوليمة الحصاد التي إقيمت عام 1621 التي شاركها المستعمرون الإنجليز (الحجاج) في بليموث وشعب وامبانواغ.

لحم الضلع المشوي بالزعتر و أكليل الجبل لعيد الشكر

المكونات:

قطعة أو عدة قطع لحم ستيك (ريب آي) بدون عظم

فلفل أسود مجروش

ملح خشن

زبدة

زيت زيتون

إكليل الجبل

أوراق الزعتر المفرومة

ثوم حسب الرغبة

لإعداد الوصفة أنت بحاجة الى مقلاة حديدية مناسبة للفرن.

لحم الضلع المشوي بالزعتر و أكليل الجبل لعيد الشكر

الطريقة:

تدهن المقلاة المصنوعة من الحديد بكمية من زيت الزيتون.

تترك المقلاة لتسخن على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

في هذه الاثناء ترش شريحة اللحم بكمية قليلة جدًا من زيت الزيتون على الجانبين بالتساوي. وتتبل بالتوابل، الفلفل الأسود والملح.

توضع شريحة اللحم في المقلاة. ولا تحرك حتى تصبح جاهزًا للطهي على الجانب الآخر. إذا كان سمك شريحة اللحم حوالي 1 بوصة ، يطهى الجانب الأول لمدة 3-4 دقائق ، وإذا كان سمكها 1 بوصة ونصف ، تطهى لمدة 5 دقائق. مع التقليب على الجهة الثانية.

يجب أن يخرج الدهن من شريحة اللحم عندما تنضج، ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية حوالي 135 درجة فهرنهايت (57 درجة مئوية) .

تذوب الزبدة في المقلاة مع الأعشاب المختارة ثم تصب فوق الشريحة بالملعقة في المرحلة النهائية من الطهي .

ترفع شريحة اللحم من المقلاة وتوضع جانباً لمدة 5-10 دقائق قبل التقديم .

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