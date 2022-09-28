طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان 

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم يسخن 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في قدر خزفي كبير عميق مع قاعدة ثقيلة وغطاء. يُضاف البصل مع القليل من الماء ، ثم يُغطّى ويُترك لينضج على نار متوسطة لمدة 5 دقائق ، حتى ينضج قليلاً.

يُقلب جيدًا ، ثم تضاف شرائح الباذنجان وتطهى ، ويغطى ، لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا