طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان طبق مستوحى من الطاجن المغربي. أضف التوابل اللطيفة والمشمش لزيادة القيمة الغذائية والنكهات لطبق الدجاج هذا.
طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان
المكونات:
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون
2 بصل (400 جم) مقطعان نصفين ومقطعان إلى شرائح سميكة
2 حبة باذنجان مقطعة إلى أنصاف ومقطعة إلى شرائح سميكة
40غ من الزنجبيل، المقطّع إلى شرائح رفيعة
1 حص ثوم مهروس
40 جرام كركم طازج ، مبشور أو 1 ملعقة صغيرة مطحون
نصف ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة صغيرة بذور كمون
2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
400 جرام علبة حمص
2 حبة فليفلة حمراء مقطعة إلى مكعبات
2 ملعقة صغيرة مرق بودرة
50 جرام مشمش مجفف ، نصفين
600غ فيليه أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ومقطعة إلى قطع كبيرة
20 جرام علبة كزبرة مفرومة
560 غ بطاطس كبيرة مقطعة شرائح رفيعة (لا حاجة للتقشير)
طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم يسخن 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في قدر خزفي كبير عميق مع قاعدة ثقيلة وغطاء. يُضاف البصل مع القليل من الماء ، ثم يُغطّى ويُترك لينضج على نار متوسطة لمدة 5 دقائق ، حتى ينضج قليلاً. يُقلب جيدًا ، ثم تضاف شرائح الباذنجان وتطهى ، ويغطى ، لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا.
- أضف الزنجبيل والثوم والكركم والبهارات الجافة. يقلب جيدًا ويقلب مع الحمص مع الماء ، ثم الفلفل والمرق والمشمش والدجاج وعلبة مليئة بالماء (400 مل). قلبي الكزبرة ، ثم ضعي البطاطا فوقها ، متداخلة قليلاً في شكل حلزوني.
- اضغطي برفق لضغطها وادهنيها بملعقة صغيرة من الزيت المتبقية.
- تخبز لمدة 1 - 1 ساعة مع الغطاء. قم بإزالة الغطاء في منتصف الطريق واستمر في الطهي حتى تنضج البطاطس وتغلي العصائر.
- تقدم دافئة مع الخبز المحمص.
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