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طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان
طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان

طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان  طبق مستوحى من الطاجن المغربي. أضف التوابل اللطيفة والمشمش لزيادة القيمة الغذائية والنكهات لطبق الدجاج هذا.

طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان 

المكونات:

طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

2 بصل (400 جم) مقطعان نصفين ومقطعان إلى شرائح سميكة

2 حبة باذنجان مقطعة إلى أنصاف ومقطعة إلى شرائح سميكة

40غ من الزنجبيل، المقطّع إلى شرائح رفيعة

1 حص ثوم مهروس

40 جرام كركم طازج ، مبشور أو 1 ملعقة صغيرة مطحون

نصف ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة صغيرة بذور كمون

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

400 جرام علبة حمص

2 حبة فليفلة حمراء مقطعة إلى مكعبات

2 ملعقة صغيرة مرق بودرة

50 جرام مشمش مجفف ، نصفين

600غ فيليه أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ومقطعة إلى قطع كبيرة

20 جرام علبة كزبرة مفرومة

560 غ بطاطس كبيرة مقطعة شرائح رفيعة (لا حاجة للتقشير)

طاجن الدجاج بالبطاطا والباذنجان 

الطريقة:

  1. يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، ثم يسخن 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في قدر خزفي كبير عميق مع قاعدة ثقيلة وغطاء. يُضاف البصل مع القليل من الماء ، ثم يُغطّى ويُترك لينضج على نار متوسطة لمدة 5 دقائق ، حتى ينضج قليلاً. يُقلب جيدًا ، ثم تضاف شرائح الباذنجان وتطهى ، ويغطى ، لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا.
  2. أضف الزنجبيل والثوم والكركم والبهارات الجافة. يقلب جيدًا ويقلب مع الحمص مع الماء ، ثم الفلفل والمرق والمشمش والدجاج وعلبة مليئة بالماء (400 مل). قلبي الكزبرة ، ثم ضعي البطاطا فوقها ، متداخلة قليلاً في شكل حلزوني.
  3. اضغطي برفق لضغطها وادهنيها بملعقة صغيرة من الزيت المتبقية.
  4. تخبز لمدة 1 - 1 ساعة مع الغطاء. قم بإزالة الغطاء في منتصف الطريق واستمر في الطهي حتى تنضج البطاطس وتغلي العصائر.
  5. تقدم دافئة مع الخبز المحمص.

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