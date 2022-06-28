بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك وغالباً نجد أن الخروف المحشي يتواجد في موسم الأعياد والمناسبات الكبيرة، ويعتبر الطبق الأكثر طلباً في غداء عيد الأضحى بمناسبة احتفال الناس بتطبيق شرع الله وذبح الأضاحي والطبق المحبب عند الكبار والصغار لما لها من قيمة غذائية لأنه اللحم يحتوي على بروتينات وعناصر غذائية مهمة للجسم.

طبق غداء عيد الأضحى: خروف محشي بالأرز والتوابل

مقادير خروف محشي بالأرز والتوابل

1 خروف طازج منظف من كل الأحشاء الداخلية

1 كوب زيت زيتون

½ كوب دبس رمان

2 كوب لبن زبادي

1 كوب عصير بندورة

¼ كوب خل

6 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة كبيرة هال مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

مقادير الأرز

12 كوب أرز بسمتي

2 كوب أرز نباتي

1 كيلو غرام لحم مفروم

10 حبات بصل مفروم

5 ورقة غار

2 مكعب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة مستكة

2 ملعقة كبيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة هال مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون

3 ملعقة كبيرة ملح

مكسرات للتزيين لوز وصنوبر

طريقة تحضير خروف محشي بالأرز والتوابل

قومي بخلط زيت الزيتون ودبس الرمان ولبن الزبادي وعصير البندورة والخل والملح وجميع البهارات جيداً في وعاء مناسب.

قومي بدهن الخروف بالخليط السابق واتركيه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل وذلك بعد لفه بالنايلون.

قومي بقلي اللحم المفروم مع البصل بالزيت النباتي وتبليها بالقرفة والبهارات الخاصة بالأرز.

أضيفي مكعبات مرق الدجاج والملح والمستكة ثم الماء وعند الغليان أضيفي الأرز.

اتركي الأرز على النار حتى ينضج وبعد ذلك حتى يبرد.

قومي بحشي الخروف بالأرز ثم اربطي الأرجل واليدين.

ثم لفي الخروف بالقصدير وضعيه في صينية تحتوي على كمية قليلة من من الماء حتى لا يحترق.

ضعي الخروف في الفرن وكلما تبخر الماء في الصينية أضيفي غيره، يبقى الخروف ساعتين على كل ناحية.

أنزعي القصدير بعدما ينضج لحم الخروف واتركيه حتى يحمر جيداً من الأعلى.

قدمي الخروف مع المكسرات "لوز مشر، صنوبر، زبيب" حسب رغبتك، ويمكنك عمل بجانب الخروف طبق سلطة خضار أو سلطة خيار باللبن أو لبن، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

خروف محشي فريكة

مقادير خروف محشي فريكة

4 فخذات خروف خالية من العظم.

40غم من إكليل الغار (الحصربان)

2كغم من الفريكة.

350غم من البصل المقطع.

350 غم من البهارات المشكلة.

خليط من 600 مليتر من مرقة اللحم و600 مبليتر من الماء.

ملح "حسب الرغبة"

فلفل "حسب الرغبة"

لوز مقلي "حسب الرغبة"

طريقة عمل خروف محشي بالفريكة

قومي بتتبيل اللحم بالملح والفلفل وزيت الزيتون وإكليل الغار.

ضعي القليل من زيت الزيتون في وعاء عميق

قومي بتحمير البصل وأضيفي الفريكة وحركي لمدة خمس دقائق.

ثم أضيفي مرق اللحم واتركيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج، بعد ذلك ضعي الفريكة جانباً واتركيها حتى تبرد.

ثم اخلطي الفريكة مع اللوز المقلي.

ثم احشي الفخذات بالفريكة ولفيها جيداً بواسطة الخيط وضعيها في طاوة الفرن مدهونه بالزيت.

ثم ندخلها لفرن ساخن لمدة 60 دقيقة حتى تنضج.

قدمي طبق خروف محشي بالفريكة مع المرق وصحتين وعافية.

فوائد تناول اللحوم لجسم الإنسان

اللحوم مصدر مهم لفيتامين الزنك لنمو الجسم والحفاظ عليه.

اللحوم مصدر مهم للحديد.

اللحوم تعتبر عنصر ضروري وأساسي لتكوين الدم ومهم لوظائف الدماغ والجهاز العصبي.

مصدر للبروتين لأنه اللحوم تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وتساعد تناول اللحوم بانتظام على المحافظة على العضلات وتقليل ضمور الكتلة العضلية مع تقدم العمر.

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