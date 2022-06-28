ها هو عيد الأضحى المبارك على الأبواب، قادماً معه الكثير من السرور والخير والفرح، أحد أهم المناسبات التي يحتفلون بها ويقيمون شعائرها من تكبيرات وتقديم الأضاحي والحج وغيرها، لذا نقدم في هذا المقال رسائل عيد الاضحى للصديقات لتهنئي صديقاتكِ في هذه الأيام السعيدة بأجمل الكلمات والعبارات في عيد الأضحى المبارك، وأجمل معايدة عيد الأضحى، أجمل عبارات تهاني عيد الأضحى.

رسائل عيد الاضحى للصديقات

صديقاتي أنتن عيدي وفرحة أيامي، عيد أضحى سعيد.

صديقاتي أنتم عيدي، وأنتم فرحتي ويا جعلكم في كل أعيادي معاي.

لصديقتي الغالية كل عام وأنتي سندي وقطعة من قلبي أدامك الله لي فرحاً في جميع أعيادي، وكل عام وأنتِ بخير.

كل عام وأنتِ صديقتي والقلب والروح والحياة كل عام وأنتِ أنا وعيد أضحى مبارك عليك.

العيد هو أن يكون لي أصدقاء مثلكم دمتم لي أعياداً عديدة وأزمنة مديدة.

صديقاتي أنتن فرحة العيد، أنتن سعادة الحياة، حفظكن الله وكل عام وأنتن بألف خير.

كل عام وأيامكم وأحلامكم أقرب وقلوبكم أنقى، عيد أضحى مبارك.

اللهم في عيد الأضحى اسعد صديقتي وأرح قلبها وفرح همها وأبدل حزنها فرحاً.

أجمل معايدة عيد الأضحى

تقبل الله صالح أعمالكم، وكل عام وأنت بخير.

عساكم من عواده وكل عام وأنتم بألف خير.

تشبيه الورد أنت في جمالك، وهيبتك تنسيق دلالك، وبالعيد جيت اهني وأبارك، وعسى ربي يتقبل أعمالي وأعمالك.

يا سامعين النظام، صلوا على البدر التمام، على النبي خير الأنام، وعساكم بخير كل عام.

أول من يهنيك بقرب العيد قلبي، عساك دوم بهنا وسرور يا بعد قلبي، وعيدك مبارك.

سلامي يسبق التهاني، وحبي على بابك رماني،وصباحك عيد ومبارك.

من دعوات كفوف الحجيج، وأفواج مكة ومنى،ومن أرض زمزم والصفا، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى العهد أوفى،وأنفسكم دائماً أزكى،كل عام وأنتم بألف خير.

صور لعيد الاضحى 2022



أجمل عبارات تهاني عيد الأضحى

عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة.

كل عام وأنت الى الله أقرب ومنه أخوف وبه أعرف وإلى دار كرامته أسبق.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انت بألف خير.

أباركلك بالعيد وأيامه الورديه وأمانه يا حبيبى لا تنسانيش بالعيديه.

بالبهجة والأفراح جينا نهنيكم، وبنطلب من الباري يسعد كل لياليكم.

سلة عود وبخور والعيد عليكم يعود ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنت بألف خير.

بالبهجة والأفراح جينا نهنيكم، وبنطلب من الباري يسعد كل لياليكم.

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك مبارك يا تاج الرأس.

أبارك لك وأحييك وأدعي ربي يخليك يا عسى أكون الأول بالعيد يهنيك

قلبي يبغيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبه يرويك وبقرب العيد يهنيك.

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير.

تهنئة عيد الأضحى قصيرة

تهنئة رسمية في عيد الأضحى المبارك 2022

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